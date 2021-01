Le réalisateur Tiller Russell, chargé de présenter l’histoire du meurtrier Richard Ramirez sur Netflix avec Night Stalker, a admis à Metro.co.uk qu’il lui avait fallu des efforts pour rassembler, éditer et décider quel matériel ferait partie de l’histoire qui arriverait sur la plate-forme.

Son malaise est compréhensible: Ramírez, prévenant l’un des trois criminels les plus dangereux de l’histoire américaine, est toujours, près d’une décennie après sa mort, un personnage controversé.

Quand le terme Serial Killer ne faisait pas encore partie d’une sinistre obsession pop, Ramirez incarnait l’essence de l’inexplicable. Il l’a fait avec une série de viols et de crimes violents qui ont semé la panique sur la côte ouest de l’Amérique du Nord. Et puis vers le reste du pays.

Quand il a finalement été attrapé, Ramirez transformé en une figure inclassable. Il est apparu à son audience de procès portant des lunettes noires. Et il a offert des interviews dans lesquelles il a élaboré sur des détails sanglants.

«Il aimait la popularité et la reconnaissance des crimes dont ils étaient accusés», dit Russell, «et cela fait partie de l’aura effrayante qui l’entoure».

‘Night Stalker’, le nouveau Netflix

Night Stalker de Netflix tente de raconter ce qui s’est passé pendant le règne de terreur de Ramírez. Il propose également une visite approfondie de la série de crimes qu’il a commis. La production prend la décision de analyser le cas avec des détails explicites. Quelque chose que Russell admet était une manière de détruire l’image de «célébrité». Ramírez l’a construit pour lui-même lors de son procès.

La série comprend de descriptions médico-légales spécifiques des scènes de crime, voire le témoignage d’une de ses victimes. Kidnappé et violé à l’âge de six ans et dont l’histoire a été d’une importance capitale pour condamner Ramírez.

Cependant, au-delà du morbide, Night Stalker est une tournée des efforts de la police et du système judiciaire américain pour tenter d’arrêter un meurtrier. Tout cela au milieu d’une époque où il manquait de ressources pour le faire.

L’un des détails les plus surprenants, et qui examine de plus près la série Night Stalker, est la façon dont Ramírez était embelli par l’attention des médias et transformé en une célébrité sinistre. Son image est devenue le ciment d’une cour d’adeptes. Bien plus, lorsque Ramírez a insisté sur le fait qu’il avait commis la plupart de ses meurtres et agressions sous l’influence de Satan.

‘Night Stalker’ et son impact sur la culture pop

L’attitude violente, insouciante et sans excuse du meurtrier a été accentuée quand une grande partie de la presse de l’époque l’a interviewé et photographié à la mode rock star.

Au milieu du procès, qui est devenu un point de confrontation à une échelle inconnue dans la culture américaine, le culte autour de Ramírez a semblé éclipser les témoignages austères de survivants et d’experts sur les actes de violence qu’il a commis.

Night Stalker prend le chemin opposé et montrer aux policiers et aux victimes le centre d’attention. La docuserie raconte, en quatre chapitres d’une heure, la manière dont les meurtres, viols et attaques de Ramírez.

Quelques faits qui ont transformé la Californie au début des années quatre-vingt territoire de peur. Les crimes de Ramírez, qui défient encore tout profil criminel, ont montré une nouvelle dimension de la qualité du tueur en série.

Des victimes des deux sexes âgées de 6 à 83 ans ont été agressées sexuellement. Torturés et la plupart assassinés avec une cruauté déconcertante. Il n’y a toujours pas d’explication sur la façon dont Ramírez les a choisis.

Ce hasard était l’un des endroits les plus effrayants dans le comportement du tueur. Qu’il a parcouru une bonne partie de la côte ouest américaine pendant près de cinq ans, dans une fureur de violence qui, encore aujourd’hui, est difficile à expliquer.

Enfin et après être reconnu par un voisin, Ramírez a été arrêté en 1985 et traduit en justice. Au total, 13 chefs d’accusation de meurtre, 5 pour complot criminel en vue d’un meurtre, 11 pour agression sexuelle et 14 pour vol qualifié. Cependant, il a précisé qu’il ne s’agissait que d’une fraction des crimes qu’il avait commis.

Night Stalker soutient la théorie selon laquelle la plupart des crimes du meurtrier sont maintenus dans l’ombre. Même des années après sa mort. L’idée est sinistre. En particulier, il expose en détail l’hypothèse selon laquelle le comportement imprévisible de Ramírez pourrait empêcher la police de suivre sa trace. Au-delà des meurtres et des viols qui ont été prouvés devant les tribunaux.

‘Night Stalker’: une histoire de conscience

Cependant, le véritable protagoniste des docuseries est le détective Gil Carillo, dont le travail a été pendant près de quatre décennies sous l’ombre de la sombre renommée de Ramírez. Dans une décision brillante, le scénario humanise à la fois Carillo, qui au moment des meurtres était un enquêteur amateur, ainsi que le légendaire agent Frank Salerno.

Malgré tout, ce dernier a une participation assez discrète au profit de Carillo. L’agent alors très jeune, a été le premier à établir des liens directs parmi tous les meurtres et viols apparemment aléatoires qui ont commencé à se produire en Californie.

Mais Carillo et Salerno sont tous deux le véritable centre du débat sur une production, qui a beaucoup plus intérêt à couvrir la manière dont le meurtrier a été capturé, que la manière dont il a commis ses crimes.

Et bien que cette nuance puisse décevoir ceux qui s’attendaient à ce que Night Stalker soit une reconstitution pointilleuse du comportement de Ramírez, l’attention portée aux histoires des policiers permet une perspective beaucoup plus large sur un cas pour lequel il reste de nombreuses questions sans réponse.

Les hauts et les bas de la série Netflix

Mais malgré ses bonnes intentions, Night Stalker a des moments bas, quand essayer de mélanger le morbide avec la nécessité de donner de la pertinence aux victimes. Russell ne trouve pas de formule pour combiner les scénarios sanglants, les récits effrayants et les descriptions détaillées, avec les témoignages émotionnels de ses interviewés.

Au troisième chapitre, il est évident que la série a de vrais problèmes pour montrer les deux choses ensemble. Il s’agit d’un changement de rythme inconfortable qui, à plusieurs reprises, transforme la série en une longue description d’événements qui ne sont apparemment pas liés les uns aux autres.

Cependant, Night Stalker parvient à surmonter ses moments les plus bas pour proposer une histoire, d’un point de vue nouveau, sur un cas dans lequel beaucoup a été dit.

Le tout sans tirer de véritables conclusions. Les docuseries Netflix ne les proposent pas non plus, ou du moins complètement claires, mais réaliser un dialogue intelligent entre les événements, la peur s’est transformée en une forme de gloire et, en fin de compte, les blessures non cicatrisées des victimes.

Night Stalker est une œuvre sombre, sinistre et éloquent. Un regard sur les ombres culturelles qui surprend parfois, en raison de l’utilisation intelligente du contexte et, surtout, des bords inexplorés de l’histoire qu’il montre. Sans aucun doute, sa plus grande réussite.