Nomad a lancé cette semaine son dernier chargeur sans fil, la Base Station Pro, qui est unique car elle utilise la technologie de charge sans fil Aira pour permettre à jusqu’à trois appareils de se recharger quel que soit l’endroit où ils sont placés sur le tapis de chargement. La Base Station Pro a été annoncée pour la première fois en octobre 2019, elle est donc en développement depuis un certain temps.

En raison de sa capacité à charger plusieurs appareils sans placement spécifique grâce à un nouveau type de conception de charge, la Station de base Pro a été comparée à l’accessoire de charge AirPower désormais annulé d’Apple.

En ce qui concerne la conception, la Base Station Pro est un tapis de chargement plat et large qui est dimensionné pour accueillir plusieurs appareils tels que les smartphones et les AirPods. Il fonctionne avec n’importe quel accessoire de charge sans fil basé sur Qi, mais il n’est pas compatible avec l’Apple Watch, qui n’utilise pas de charge Qi.

La Base Station Pro mesure 8,7 pouces de long, 5,5 pouces de large et 0,5 pouces d’épaisseur, et elle dispose d’une base en aluminium avec un coussin en cuir, un peu comme les autres options de chargement sans fil de Nomad. Il a l’air et se sent lourd et de haute qualité, comme il se doit pour le prix demandé de 230 $. Il est livré avec un câble USB-C tressé, un adaptateur secteur USB-C 30 W et des prises interchangeables pour différents pays. Trois voyants LED à l’avant vous permettent de savoir quand un appareil est en charge.

La technologie FreePower d’Aira utilisée à l’intérieur de la Base Station Pro comprend une matrice unique de 18 bobines intégrée dans un circuit imprimé ainsi que des algorithmes logiciels conçus pour détecter un smartphone quelle que soit son orientation, ce qui permet à un iPhone d’être placé dans n’importe quelle position et orientation sur le tapis de chargement . Tant que la bobine de chargement sans fil à l’intérieur de l’iPhone‌ est quelque part sur le tapis, l’‌iPhone‌ se chargera.

Le grand format de la Base Station Pro lui permet d’accueillir plusieurs iPhones avec les «AirPods» ou AirPods Pro. Je dirais qu’il s’adapte confortablement à deux iPhones en même temps tout en alimentant également les « AirPods », mais il convient également à trois iPhones nus si vous en avez trois à charger.

J’ai testé une multitude de chargeurs sans fil à ce stade, et les chargeurs plats pour lesquels vous devez vous assurer de faire correspondre une bobine du chargeur à la bobine de l’iPhone‌ peuvent être frustrants à utiliser. Si vous êtes un peu éloigné, votre appareil ne se charge pas et il peut être difficile d’obtenir la bonne position, en particulier dans l’obscurité sur une table de chevet ou lorsque vous êtes pressé.

La Base Station Pro résout ce problème. J’ai pu mettre mon ‌iPhone‌ sur le tapis à n’importe quel angle et il l’a détecté avec succès et a lancé la charge. La seule exception est juste aux bords où il y a un peu de zone morte en raison de la conception du chargeur. Je devais m’assurer de ne pas placer mes ‌AirPods‌ trop près du bord, sinon ils ne se chargeraient pas, mais ce n’était pas un problème avec l’‌iPhone‌.

Je trouve frustrant de devoir ajuster le positionnement de mes appareils lorsque vous utilisez des chargeurs sans fil plats standard, mais je ne suis pas sûr que ce soit un problème suffisamment important pour justifier de dépenser 230 $ sur un chargeur sans fil qui a peu à offrir au-delà d’un design élégant et la charge astucieuse de n’importe quel appareil n’importe où. Je pense que la Base Station Pro est un chargeur de premier plan avec des fonctionnalités utiles qui annoncent l’avenir de la charge sans fil, mais savez-vous ce qui résout également efficacement le problème de positionnement de la charge sans fil? Une station de charge multi-appareils avec un espace de charge vertical associé à un tapis de charge plus petit comme le Logitech POWERED 3-en-1.

La Base Station Pro prend en charge la charge sans fil jusqu’à 7,5 W pour les appareils Apple, ce qui correspond à la vitesse maximale à laquelle un ‌iPhone‌ peut se recharger. Lors de mes tests, j’ai pu charger un iPhone XS Max de 1% à 18% en une demi-heure avec un appareil sur le chargeur.

J’ai pu charger l’iPhone XS‌ Max de un pour cent à 21 pour cent avec trois appareils sur le chargeur en une demi-heure, de sorte que la Station de base Pro distribue l’énergie uniformément et la charge multi-appareils ne réduit pas les vitesses de charge.

Après une heure, mon ‌iPhone XS‌ Max a été chargé de 1% à 38%, et toutes ces vitesses de charge sont en ligne avec un chargeur sans fil de 7,5 W. Pour les appareils qui ne sont pas des iPhones, la Base Station Pro se recharge à un maximum de 5 W, et cela inclut les appareils Android qui prennent en charge des vitesses de charge sans fil beaucoup plus rapides. Pour cette raison, ce n’est pas le meilleur chargeur à utiliser avec les smartphones et appareils non Apple.

En fait, sur le site Web de Nomad, il répertorie la Base Station Pro comme compatible avec les appareils Apple et les téléphones Samsung Galaxy S10 et S20, avec la prise en charge des appareils Google Pixel et d’autres appareils compatibles Qi « à venir ».

Il y a quelques bizarreries avec le chargeur qui ne font pas la meilleure expérience de charge. Lorsque je pose un ‌iPhone‌, il faut plusieurs secondes pour que la charge démarre, alors qu’avec d’autres chargeurs, elle est presque instantanée. J’ai également rencontré un bug où mon ‌iPhone‌ arrête continuellement de se charger pendant une seconde, puis se reconnecte, les déconnexions se produisant toutes les 20 minutes environ.

Le micrologiciel de la Station de base Pro peut être mis à jour en le branchant sur un ordinateur, donc certains de ces problèmes que j’ai rencontrés pourront être résolus avec une future mise à jour.

Conclusion

La technologie qui permet de placer des appareils sur la Base Station Pro à n’importe quel endroit sans réorganisation nécessaire est utile, mais le prix élevé du chargeur sans fil est un obstacle à l’entrée et je ne suis pas sûr de la commodité de ne pas avoir à ajuster l’emplacement d’un appareil pour s’assurer qu’il se recharge vaut une telle prime.

Contrairement à certaines autres options de station de charge, la Base Station Pro se limite à charger des appareils basés sur Qi et n’a pas de rondelle de chargement ‌Apple Watch‌, ce qui peut être gênant pour les propriétaires d‌Apple Watch‌. Il aurait également été bien de voir un port USB-C ou USB-A supplémentaire sur le côté pour charger des iPad et d’autres appareils à ce prix.

Vous ne voudrez pas utiliser ce chargeur avec des appareils non-Apple en raison des limitations de vitesse de charge, et ne comptez pas dessus lorsque vous avez besoin d’alimentation à la hâte car il est lent même avec les iPhones et les « AirPods » (comme tous les chargeurs sans fil ).

La technologie de charge d’Aira a bien fonctionné lors de mes tests et a offert un aperçu de la direction future de la charge sans fil. J’espère voir cette fonctionnalité se déployer sur des produits supplémentaires et éventuellement baisser le prix, mais pour le moment, la commodité de la recharge directe est probablement trop coûteuse pour la rendre attrayante pour le consommateur moyen.

Il se peut également qu’il y ait un chargeur sans fil provenant d’Apple dans un avenir pas trop lointain, même après l’annulation de «AirPower», si l’on en croit les rumeurs. Il y a eu des rapports de travail sur un petit tapis de chargement sans fil, mais on ne sait pas quand il pourrait être lancé. Les amateurs d’Apple voudront peut-être attendre le chargeur sans fil d’Apple, qui pourrait peut-être utiliser une technologie similaire.

Comment acheter

La Base Station Pro peut être précommandée sur le site Web Nomad pour 229,95 $. Les expéditions commenceront à la fin septembre.

Remarque: Nomad a fourni à MacRumors une Base Station Pro aux fins de cet examen. Aucune autre compensation n’a été reçue. MacRumors est un partenaire affilié de Nomad. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le site en activité.