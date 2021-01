Avant que n’apparaissent les premiers crédits de Pieces of a Woman de Netflix, le film a déjà avancé d’une demi-heure dans sa narration et a montré la partie la plus dure de ses images. La décision n’est pas une excentricité narrative, ni une expérience pour briser la structure traditionnelle en trois actes de tout scénario. C’est une introduction presque violente à un type d’intimité si angoissant et direct qu’il est parfois complètement inconfortable.

La caméra du réalisateur montre, étape par étape et de manière grossière, le processus normal d’un accouchement à domicile en compagnie d’une Doula. Et comment cela se transforme en une tragédie déchirante.

Le film prend le temps de faire comprendre que ces trente minutes angoissantes pendant lesquelles Martha (une immense Vanessa Kirby) se bat pour mettre sa fille au monde sont le prélude à une situation de plus en plus dure et ingérable. Ainsi, au moment où le générique apparaît, le spectateur a le sentiment qu’une tempête d’intrigue l’a dévasté à des niveaux uniques et inclassables.

C’est une décision risquée, car la deuxième partie du film c’est une analyse parfois introspective, mais jamais aussi direct, à propos de la tragédie de la mort d’un nouveau-né. Un impact capable de détruire le couple protagoniste.

La cruauté du réalisme dans “ Pieces of a Woman ” sur Netflix

La proposition de Mundruczó fonde son efficacité sur un naturalisme frontal, qui utilise la caméra comme un témoin qui ne juge ni n’élabore des opinions visuelles ou narratives. Au lieu de cela, le réalisateur utilise les changements saisonniers, les couleurs de la mise en scène. Les silences pour viser le duel, qui devient plus profond et toxique.

Le symbolique est tout dans Piece of a Woman. La douleur vivante, physique et agressive du père et du mari de Sean (Shia LeBeouf) se manifeste à travers des couleurs vives, des gestes et des cris. L’acteur montre ce qui se passe en lui dans une collection de gestes et de clins d’œil. Que, malgré l’apparence parfois de dessins animés, ils sont un portrait vivant des rigueurs de ce qu’il vit et demande des efforts à exprimer.

En revanche, la manière passive dont Martha se retire dans son esprit est enveloppée dans une palette fanée. Le film est un message visuel sur la pertinence de la douleur en tant que discours.

Le pouvoir du deuil

La mort néonatale – un sujet rarement discuté et analysé moins – n’a pas de moyen facile de la raconter à l’écran et Mundruczó n’essaye pas. Il y a une influence directe certaine de Martin Scorsese – producteur du film – dans la manière dont le script suit ses personnages, les observe avec une attention extrêmement dure, les secoue et les écrase. Enfin, il est clair qu’aucun d’entre eux ne sera en mesure de se remettre – pas bientôt, peut-être jamais – d’un type de souffrance qui révèle le pire et le meilleur de chacun.

Bien sûr, pour Mundruczó, la nécessité de montrer le deuil et le deuil d’un point de vue réel passe par un débat inconfortable sur la manière dont la douleur est exprimée. Martha tente de se remettre et son voyage dans l’obscurité de son esprit est montré dans des scènes soignées dans lesquelles les petits détails entretiennent une tension extrême.

Face à des personnages

Le personnage va d’un endroit à un autre, abasourdi et parfois déconnecté de son environnement. Kirby parvient à créer un portrait d’angoisse incapable de se définir qui s’appuie sur de longs regards, de petits gestes et le sentiment que Martha vogue en eau profonde, vers un désespoir dangereux.

En revanche, son mari va dans la direction opposée. LeBeouf crée un personnage contenu qui éclate dans une angoisse forte et vide qu’il ne peut gérer. La façon dont l’acteur délimite soigneusement ce lent effondrement est étonnante avec son pouls impeccable. Lorsque la rupture survient dans une scène de sexe aussi sordide que déchirante, les deux personnages atteignent un point de non-retour presque aussi puissant que la longue séquence dépeignant la mort du bébé.

Le clair-obscur des “ Pieces of a Woman ” de Netflix

Cependant, à ses moments les plus brillants, le film est incapable de maintenir la tension et a des moments de drame simple qui déroutent par rapport au reste. Mundruczó échoue parfois à assembler les pièces assez habilement, quant au film d’être un ensemble éloquent de quelque chose de plus grand. En réalité, son cheminement vers ce qui semble être une rédemption nécessaire ressemble beaucoup plus à une expiation inévitable. Martha finit par se pardonner et se pardonner, tout en luttant pour sa santé mentale, contre la pression de sa riche mère (la redoutable Ellen Burstyn) et à la fin, la rupture ultime d’un endroit en elle irrécupérable.

Mundruczó essaie de ne pas aller au-delà du ton ferme et intense qu’il obtient dans les sections les plus grossières de l’intrigue, mais perd son pouls quand les détails sont tout. La caméra regarde Martha se séparer petit à petit, comme une image fragile avec un centre en acier. Mais parfois, il semble que le réalisateur finisse par préférer contempler son actrice, qui offre à la performance de sa carrière une performance qui construit les carrières et éblouit par leur subtilité.

Robuste mais finalement solide dans son ensemble, Piece of a Woman est un voyage à travers huit mois bouleversants au cours desquels la douleur change de forme et de rythme. Et la façon dont le film le regarde est peut-être sa caractéristique la plus étonnante. Une nouvelle vie qui meurt, pour montrer commentla douleur est capable d’engendrer un nouveau monde intérieur.

