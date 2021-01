On ne peut pas dire que les films de l’univers cinématographique Marvel sont généralement au sommet de l’innovation narrative. Ils jouent la sécurité. Ils sont minutieusement élaborés, mais jamais avec des risques notables. Et nous pouvons en profiter sans problème, bien sûr. Ce sont d’excellents spectacles sur les super-héros de la mer de bandes dessinées divertissantes, et dont la formule n’a été jouée dans aucun de ses vingt-trois épisodes publiés à ce jour. Mais la proposition de WandaVision (Jac Schaeffer, 2021), la première mini-série Disney Plus à élargir le cosmos marvelita, est assez pittoresque.

Si vous acceptez le format initial de la sitcom et que vous vous écartez avec humour, il n’y a aucune raison de ne pas profiter de WandaVision

Si l’on y réfléchit, on peut dire que prédire qu’ils choisiraient le cinéaste américain pour un projet de l’ampleur de WandaVision ne semblait pas absurde. Mais seulement après avoir participé aux scripts de Captain Marvel (Anna Boden et Ryan Fleck, 2019), pas d’accréditation et Black Widow (Cate Shortland, 2021). Car, si cela dépendait de sa trajectoire précédente, ce serait un présage difficile. Pour commencer, la fantaisie romantique ratée du long métrage TiMER (2009), malgré sa candidature au prestigieux Festival international du film de Cannes, n’est pas la meilleure carte de visite.

Disney Plus

Pas les courts métrages Mr. Stache (2011) et Frozen: An Olaf’s Adventure (Kevin Deters et Stevie Wermers, 2017), bien que ce dernier implique déjà un contact avec Disney. Ni, enfin, le livret pour Compulsive Scammers (Chris Addison, 2019), qu’il a écrit avec Stanley Shapiro, Paul Henning et Dale Launer. Mais d’une manière ou d’une autre, Jac Schaeffer a réussi à mettre son nez dans l’univers Marvel. Et nous voici maintenant, avec l’analyse de la livraison la plus étrange du même. Parce que cette série télévisée ne peut pas être décrite autrement que mélanger le format de la sitcom avec l’intrigue super-héroïque que nous connaissons.

Paul Bettany porte une bande dessinée stupéfiante que la vision normalement impassible ne permettrait pas, et Elizabeth Olsen est charmante en tant que sorcière écarlate

Dès le premier épisode des trois que nous avons pu manger jusqu’à présent, ils indiquent très clairement que WandaVision le format susmentionné est pris très au sérieux. Au point que, au moins au début, c’est une comédie de situation avec toutes les lois. Et il transforme son style au fil des décennies qui passent à la télévision, avec Bewitched (Sol Saks, 1964-1972) sur l’horizon. Ce choix de référence est extrêmement logique si l’on considère la nature de Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), avant tout, et de Vision (Paul Bettany).

Disney Plus

Si vous acceptez le format et dérivez avec humour, il n’y a aucune raison de ne pas profiter de WandaVision. Les blagues, en tout cas, ils pivotent entre naïveté qu’on comprend qu’il s’adapte à l’époque de ses modèles de télévision et les rires occasionnels. Et il convient de noter, Mesdames et Messieurs, que Paul Bettany (The Da Vinci Code) arbore une bande dessinée prodigieuse face que la Vision normalement impassible et inhumaine ne permettrait pas. Elizabeth Olsen (Love and Letters), quant à elle, est charmante. La même chose que Kathryn Hahn (filles) et Teyonah Parris (Mad Men) comme Agnes et Geraldine.

Peut-être que moins de sitcom et plus au point favoriseraient WandaVision, et nous espérons qu’ils l’aborderont de cette façon dans les six autres épisodes.

Il n’y a pas d’obstacles à apprécier la réalisation, tout à fait compétente. Et c’est dans des moments très spécifiques, comme des éclairs de compréhension soudaine, que le passé et la réalité énigmatique de nos super-héros s’insinuent. En plus des scènes qui dirigent l’attention sur l’environnement de la situation afin de nous fournir des indices sur ce qui se passe. Ceci, comment pourrait-il en être autrement, nourrir notre curiosité pour continuer à regarder WandaVision. Cependant, on peut reconnaître que peut-être moins de sitcom et plus au point la favoriseraient. Et j’espère que Jac Schaeffer l’abordera de cette façon dans les six autres chapitres.

Disney Plus

