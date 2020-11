Revenir à Nioh 2

Comme vous le savez sûrement, les plans post-lancement de Nioh 2 impliquent une série de trois extensions, chacune sortant quelques mois après la dernière. Maintenant, la deuxième de ces extensions, connue sous le nom de Darkness in the Capital, est ici et si vous connaissez la première, vous saurez déjà où les choses vont. Darkness in the Capital suit une structure très similaire à The Tengu’s Disciple, la première extension, ajoutant de nouvelles armes, des boss, une histoire et, bien sûr, une autre raison de revenir au fantastique Nioh 2.

Days of Future Past

Darkness in the Capital reprend l’histoire du disciple de Tengu là où elle s’était arrêtée, alors oui, il sera nécessaire d’avoir terminé le premier DLC pour accéder à cette deuxième partie, en plus bien sûr, il sera important que votre personnage et son équipe aient un Niveau assez élevé, à moins que vous ne préfériez passer des heures à cultiver pour le butin.

Encore une fois, nous devrons retourner dans le passé pour en savoir plus sur notre arme mystérieuse, et malgré le fait que l’histoire soit une suite directe du premier DLC, la période à laquelle nous voyagerons est plus ancienne qu’avant. Ne me demandez pas exactement comment cela fonctionne, mais c’est ainsi que Team Ninja le dit.

L’histoire n’est ni meilleure ni pire que celle du jeu de base, elle offre simplement plus de détails sur certains personnages existants, car au cours de notre aventure nous rencontrerons certains de leurs ancêtres, et nous ferons également face à un certain ninja avec le patronyme Hayabusa, qui pour certains étranges raison, j’ai l’impression d’avoir vu dans un autre jeu.

Nouvelles armes, difficultés, ennemis et niveaux

Au-delà de l’histoire, Darkness in the Capital propose des tonnes de contenu pour les fans. Bien sûr, l’un des ajouts les plus importants et les plus accrocheurs est la nouvelle arme, Clawed Fists, qui est rapidement devenue l’une de mes préférées. Ces armes ne sont pas seulement rapides, mais elles font aussi pas mal de dégâts, mais la vraie raison pour laquelle elles sont devenues mon principal outil pour abattre les démons est à cause du vaste système de combos qu’elles offrent.

Team Ninja a frappé la clé lors de la conception de chaque arme dans Nioh 2, car chacune se sent totalement différente de l’autre, tout en offrant des styles de jeu uniques pour chaque type de joueur. Clawed Fists ne fait certainement pas exception, et si vous pensez qu’ils ne sont peut-être pas l’arme pour vous, je vous suggère de toujours leur donner une chance.

En plus des nouvelles armes, Darkness in the Capital ajoute également de nouveaux ennemis et niveaux, bien que le thème de l’ennemi soit un peu décevant. Lorsque vous affrontez des démons, vous vous rendrez immédiatement compte qu’il s’agit en fait des mêmes types d’ennemis que vous avez affrontés tout ce temps, sauf avec de nouvelles caractéristiques, comme peut-être un nouveau modèle d’attaque ou certains mouvements spéciaux, mais la même technique que vous avez utilisée pour les vaincre auparavant fonctionnera ici aussi. Certains boss du jeu de base font également un retour, mais comme pour les ennemis standard, ils ont des mouvements différents. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de nouveaux ennemis.

Vous souvenez-vous que je vous ai dit qu’il était important d’avoir un bon niveau de caractère et d’équipement avant d’entrer dans le DLC? Eh bien, je ne l’ai pas tellement dit pour les patrons, que vous pouvez vaincre en suivant les mêmes vieilles stratégies. Je le disais plutôt pour les nouveaux types d’ennemis standard, ce qui vous fera abandonner le contrôleur lors de vos premières rencontres avec eux.

Les niveaux du Disciple de Tengu pouvaient devenir assez chaotiques, et je me souviens qu’à plusieurs reprises, ils m’ont donné de graves maux de tête en raison de sa structure complexe. La bonne nouvelle est que les niveaux de Darkness in the Capital suivent une structure beaucoup plus linéaire et sont généralement plus faciles à naviguer. Bien sûr, chaque niveau correspond parfaitement au ton du jeu, donc dans aucun d’entre eux, vous ne vous sentirez comme si vous étiez dans un autre jeu ou quelque chose comme ça.

Si vous voulez un niveau de difficulté encore plus élevé, ne vous inquiétez pas, car Darkness in the Capital ajoute Dream of the Wise, qui est essentiellement le quatrième niveau du mode New Game +. Cela signifie que les ennemis seront plus difficiles à tuer, et leur placement dans certains niveaux a également été modifié. L’avantage est que vous pouvez désormais obtenir un équipement de niveau beaucoup plus élevé ainsi que de nouveaux bonus pour chaque ensemble d’armures que vous avez équipé. De même, un nouveau système a été introduit pour améliorer votre équipement appelé Pierre de Pénitence, ce qui vous permettra de sacrifier un objet en échange de l’amélioration des statistiques de base d’un autre.

Un autre excellent ajout à Nioh 2… mais la mouture commence déjà à être lourde

Si vous êtes un fan de Nioh 2, Darkness in the Capital est une extension à ne pas manquer. Il est possible que vous ayez déjà acheté le pass saisonnier qui comprend les trois extensions promises, mais au cas où vous ne le feriez pas, alors croyez-moi quand je vous dis que ces 10 dollars que cette nouvelle extension coûte chaque centime.

Darkness in the Capital est plus Nioh 2, en réalité il n’y a pas grand chose à offrir pour la section actualités, mais il y a suffisamment de contenu ici pour satisfaire n’importe quel fan de la saga. Bien sûr, la mouture devient déjà un peu lourde, car bien que les nouvelles armes et armures vous donnent une autre excuse pour les niveaux de ferme et les noyaux d’âme, la réalité est que la répétitivité de la formule commence déjà à se faire sentir, et cela m’inquiète certainement pour la troisième extension.