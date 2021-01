Ubisoft

fermé 2020, l’une des années les plus difficiles pour l’humanité, avec trois (TROIS!) jeux qui sont énormes en taille, en ambition et en divertissement dont nous sommes vraiment heureux, mais les garçons ne s’arrêtent pas et avant la fin de la premier mois de 2021, ils giflent déjà la table en ramenant un jeu que les fans demandaient depuis longtemps et c’est la raison pour laquelle nous sommes ici ensemble: Scott Pilgrim contre le monde: le jeu est à nouveau en vente et APPUYEZ SUR LE BOUTON a pu le prouver. Ce qui suit est notre examen.

Il y a plus de 10 ans, il est apparu sur consoles il y a 2 générations, un jeu qui promettait de capturer l’essence de l’histoire tant aimée de Scott pèlerin, ce jeune adulte au chômage qui n’a pas étudié non plus mais qui passait son temps à battre d’innombrables mecs qui voulaient rendre la vie impossible pour lui et son béguin.

Sous cette prémisse et avec les antécédents de la bande dessinée et du film, le jeu vidéo nous ramène à l’époque du boom des joueurs, la décennie où les arcadias étaient le lieu de rencontre de nombreux adolescents et encore plus avec les deux genres qui dominaient ce marché, le combat et le Beat’em Up … ce dernier étant exploité dans de grandes sagas. Cette prémisse est évidente quand on regarde l’aspect graphique du jeu, prétendant avoir les 32 bits qui ont marqué le style visuel de l’époque.

Justement, les graphismes que nous propose Scott Pilgrim sont très bons, évoquant également plus d’un pour revenir à cette époque où nous jouions au classique TMNT avec des amis: Turtles in Time, Sunset Riders, etc.

Les personnages et les paramètres sont très bien réalisés pour nous garder accro dans le combat effréné contre (parfois) plus de 15 ennemis à l’écran, précisément pour cette raison, Scott pourra utiliser certaines armes telles que des battes de baseball, des balles, des seaux ou des panneaux de signalisation pour faire face à la horde d’ennemis.

La musique améliore également la sensation du titre, à certains moments… à un moment donné, certaines mélodies deviennent ennuyeuses à cause de leur répétition. Mais il est également remarquable de voir comment cela a réussi à le réduire grâce à la gestion des effets sonores, de le frapper avec vos poings ou avec un objet, ou de faire semblant d’être à l’intérieur d’un tunnel.

Les mécaniques de jeu sont bien faites… au début. Comme la plupart des jeux de ce genre, vous sautez directement dans l’action et vous vous déplacez d’écran en écran pour combattre les ennemis devant l’ex-petit ami diabolique qui tente d’empêcher la relation. Peut-être que la touche RPG qu’ils ont donnée aux batailles vous encourage à libérer toutes les capacités de Scott Pilgrim, ce qui le transforme finalement en une poinçonneuse.

Techniquement, le jeu est très bien fait si vous cherchez quelque chose pour passer le temps.

En bref…

Le travail de Scott Pilgrim: The Game Complete Edition est l’un de ces jeux qui rend un hommage bien accompli à l’ère des machines à sous, des jeux de frappe et rien d’autre, à la fois les graphiques et sa musique et ses effets sonores vous transportent à cette époque.

Cependant, le jeu, comme dans sa première version, manque de nouveautés qui ajoutent quelque chose de nouveau à une histoire qui a beaucoup à offrir; Passer au niveau supérieur pour débloquer toutes les capacités peut jouer contre vous et devenir rapidement frustré.

Les mécanismes de jeu répétitifs sont parfois aussi ennuyeux et compliquent l’interaction dans le jeu: les magasins où vous obtenez les objets pour récupérer la vie ou les bonus pour obtenir des pièces supplémentaires, sont très bien conçus visuellement, mais pas pour travailler en harmonie avec les mécanismes de frapper et frapper.

Enfin, le jeu semble accorder un service aux fans extrême, et c’est bien de savoir que Scott Pilgrim l’est … pour ceux qui aiment vraiment les histoires du Canadien, il leur faudra peu d’histoire pour comprendre chaque partie du jeu, divisée en sept niveaux, pour chaque ex-petit ami. le mal.

Bien qu’avant que le jeu ne passe de mal en bien instantanément rien qu’en ayant Scott Pilgrim … il semble que comme le film, le jeu soit également culte et se concentre surtout sur les fans, ce n’est qu’ainsi qu’on comprendrait qu’il a été gaspillé l’opportunité d’apporter des améliorations au gameplay ou au développement de l’histoire.

Le jeu pourrait être axé sur l’accompagnement des bandes dessinées et du film culte … ne pas proposer un jeu qui vous rapproche de la grande histoire sur laquelle il est basé.

Les modes supplémentaires peuvent être peut-être la cerise sur le gâteau, surtout si l’expérience est entre amis … détruire des zombies en hordes ou un par un est toujours gratifiant, quel que soit le jeu.

Si nous supprimons Scott Pilgrim du jeu, cela en vaudrait-il la peine? Non, ça n’en vaudrait pas la peine du tout. Et c’est pourquoi nous le dirons sans détour: si vous aimez l’histoire c’est un incontournable ainsi que l’opportunité de la jouer si vous ne l’avez pas fait à sa sortie, à cause du prix ou parce que vous n’aviez pas internet / carte de crédit; si vous ne connaissez pas l’histoire, vous pouvez y entrer pour l’acheter, mais ne vous attendez pas à un jalon des années 90 qui vous accrochera la première fois.

Dans l’ensemble, ce fut une expérience formidable qui nous a rappelé les après-midi amusants de 2010 lorsque nous avons joué Scott Pilgrim contre le monde: le jeu sur consoles il y a 2 générations, la seule chose sérieuse que nous ayons connue était des crashs constants lors de la défaite du troisième boss. Toujours, à ce même moment, le jeu a été fermé 5 fois de suite, mais c’est certainement quelque chose qu’ils peuvent corriger avec un patch.

Texte de Carlos Ortiz pour APPUYEZ SUR LE BOUTON