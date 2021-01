Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Les images de 78 cartes graphiques GeForce RTX 3080 placées côte à côte dans ce qui semble être le paradis des joueurs sont devenues assez virales sur Internet. Ces images correspondent à une plateforme créée pour l’extraction de crypto-monnaie, spécifiquement à partir de Ethereum, créé par Simon Byrne, un utilisateur connu pour ses investissements sur le marché de la crypto-monnaie.

La plate-forme s’appelle Berta 2 et tire pleinement parti des bonnes performances de la GeForce RTX 30 pour l’extraction de crypto-monnaie, avec une affinité particulière avec le Ethereum, une crypto-monnaie qui s’élève actuellement à 1000 USD.

Tech ARP a remarqué cette création et a publié un calcul approximatif de combien d’argent cette plateforme pourrait générer sur une base mensuelle. Selon les données de Minerstat, chaque RTX 3080 peut produire entre 6,35 $ et 9,15 $ USD par jour, un calcul qui inclut les coûts d’électricité et le prix actuel d’Ethereum sur le marché. Compte tenu de cela, l’ensemble du système peut générer entre 15 000 et 21 000 dollars par mois pour son créateur.

Si l’on considère le prix de la GeForce RTX 3080 sur le marché actuel, qui se situe entre 700 $ et 1100 $ USD, le coût de l’ensemble de la plateforme est estimé à plus de 100000 USD. Ainsi, malgré les fluctuations des crypto-monnaies, tous les investissements réalisés dans ce système seront couverts en seulement 6 mois, dans le pire des cas.

