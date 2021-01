Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Il y a des traditions avec lesquelles il vaut parfois mieux ne pas jouer, surtout en ce qui concerne les jeux vidéo. Il s’avère que dans la dernière mise à jour de Offensive mondiale Counter Strike, Valve a pris une décision qui a complètement divisé la communauté. Les bots ont été supprimés en mode compétitif.



On parle de Ces bots qui prennent le contrôle d’un joueur, quand il quitte l’AFK, ou il est botté. Celles-ci ont été très utiles dans ces cas, car on pouvait l’envoyer pour qu’il ne sorte pas de la base et ainsi le joueur qui meurt le premier, puisse en prendre le contrôle et réduire le désavantage numérique pour un AFK.

Cependant, cela a aussi ses fondements. Il s’avère que comme dans tous les jeux de compétition, parfois la toxicité fait plus que le gameplay et à certaines occasions, il est arrivé que l’équipe ait accepté d’expulser la pire équipe par vote et que le bot donnerait donc une seconde chance à une seconde chance. “meilleur joueur.

Qu’est-ce que tu penses?

Les notes de version pour aujourd’hui sont disponibles. Entre autres, les bots ne sont plus accordés aux équipes dans les matchs compétitifs. Les notes complètes sont ici: https://t.co/seG0oTAY1E – CS: GO (@CSGO) 8 janvier 2021

