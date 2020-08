Cubot est principalement connu pour les smartphones à petit budget. Cette société a lancé le nouveau smartphone Cubot C30 qui présente Spécifications de milieu de gamme mais au prix de seulement 149,99 $. Il fera probablement partie des smartphones les plus abordables de l’année, avec un design élégant et des fonctionnalités étonnantes.

Cubot C30, les caractéristiques

D’un point de vue esthétique, Cubot C30 présente un design raffiné et élégant. Il dispose d’un écran 6,4 plein écran, tandis qu’à l’arrière, il dispose d’un module carré qui combine les quatre caméras et le flash. Tous situés dans le coin supérieur gauche du panneau arrière. Ce smartphone est disponible en deux couleurs différentes: la noire et une couverture arrière en miroiret le vert, caractérisé par une finition mate.

Quant aux spécifications, Cubot C30 vient avec un Écran de 6,4 pouces avec une résolution FullHD + (1080 x 2310 pixels) qui fournit des images et des vidéos aux couleurs plus nettes et plus éclatantes, ainsi qu’une vue plus large et haute résolution, pour une expérience extrêmement immersive.

Avec 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne, ce smartphone vous permet de stocker toutes vos photos, vidéos, chansons et applications préférées. Cubot C30 est alimenté par un Processeur octa-core MediaTek Helio P60 2,0 GHz qui, avec la RAM de 8 Go, vous permet d’exécuter plusieurs applications en même temps, garantissant toujours une expérience fluide et rapide, et est plus économe en énergie.

Avec un Batterie de 4200 mAh, vous pouvez utiliser l’appareil autant que vous le souhaitez sans avoir à vivre avec l’anxiété de la batterie. Le C30 offre plus de fonctionnalités que jamais grâce à Android 10.

Quant au secteur photographique, Cubot C30 est équipé de quatre caméras arrière qui comprennent un Capteur principal Samsung S5KGM1 48MP, un objectif ultra grand angle 16MP, un objectif macro 5MP, un capteur de profondeur de champ 2MP et un objectif 0,3MP supplémentaire. En dehors de cela, le smartphone est également équipé d’un bon logiciel facilité par des algorithmes d’IA pour produire de meilleures photos.

Enfin, il existe une caméra selfie de 32 MP. Avec ce système de caméra haute définition, vous pouvez capturer des photos de haute qualité à tout moment, n’importe où. Côté connectivité, Cubot C30 propose le Wifi, le Bluetooth 4.2, le NFC, l’OTG et le GPS. Là Fonction NFC vous permet d’utiliser Google Pay, d’acheter des tickets de transports en commun et de partager des fichiers avec d’autres smartphones.

Tarifs et disponibilités

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 28 août prochain, Cubot C30 sera disponible sur AliExpress pour 169,99 $. Mais avec ce coupon vous pouvez l’obtenir au prix super abordable de seulement 149,99 $, mais l’offre n’est valable que pour les mille premiers unités.