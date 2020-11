Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Le délicieux dernier plat est la dernière expansion attendue qui atteindrait supposément Cuphead en 2020. Malheureusement, les développeurs de STUDIO MDHR a confirmé que ce DLC n’arrivera pas dans le jeu avant au moins 2021.

«Plutôt que de compromettre notre vision en réponse au COVID, nous avons pris la décision compliquée de retarder le lancement de The Delicious Last Course jusqu’à ce que nous soyons convaincus que cela ravira la communauté Cuphead comme elle le pense», a expliqué la société. derrière le jeu à succès de 2017.

La société a également averti qu’ils ne seraient pas satisfaits tant que ce dernier épisode ne serait pas leur meilleur travail. Le DLC a déjà été retardé une fois en 2019 pour le quitter pour cette année, maintenant il est à nouveau retardé d’une autre année. Espérons que cela en vaut la peine.

À la suite de la pandémie mondiale en cours qui touche tant de personnes, nous avons pris la difficile décision de repousser la publication de The Delicious Last Course. Pour notre merveilleuse communauté Cuphead, nous avons préparé une lettre des fondateurs du Studio MDHR, Chad & Jared Moldenhauer, pour en partager davantage. pic.twitter.com/XiU57Wcn1y – Studio MDHR (@StudioMDHR) 25 novembre 2020

