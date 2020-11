Curiosités de Shigeru Miyamoto, auteur de Super Mario, The Legend of Zelda et autres classiques de Nintendo

Le génie japonais est une véritable boîte de surprises.

L’industrie du jeu vidéo n’aurait pas atteint un tel niveau sans des esprits aussi brillants que Shinji Mikami, Neil Druckmann ou Shigeru Miyamoto, entre autres. Ils nous ont offert d’innombrables expériences que nous n’oublierons guère grâce à leur talent; se réinventent constamment et ils sont les auteurs de certains des jeux les plus populaires de tous les temps.

Bien sûr, derrière la personnalité publique, il y a une personne normale et ordinaire, avec ses expériences et ses anecdotes. Aujourd’hui, nous avons fixé l’objectif sur Miyamoto, le génie de Nintendo de collecter certaines des curiosités les plus intéressantes qui entourent celui qui a été, est et sera l’un des noms propres les plus influents de l’histoire des jeux vidéo. Et c’est que le créateur de Super Mario Bros.ou The Legend of Zelda a toujours eu beaucoup de choses à raconter.

Le meilleur ami de l’homme Il est prouvé que le créateur ne coud pas sans fil; ses œuvres sont le reflet de ses pensées et Nintendogs pour Nintendo DS en est un exemple clair, puisque Miyamoto rêvait de se consacrer à être un dog sitter professionnel.

Voir, entendre et se taire (en anglais) Combien de fois avons-nous eu l’occasion de vous écouter en anglais? Peu, très peu. La raison en est que, de son propre aveu, sa prononciation n’est pas particulièrement bonne et il ne se sent pas à l’aise de la parler. Bien sûr, il le comprend parfaitement.

La meilleure apparence de Mario Alors il pense. Et c’est que Super Mario World est son jeu vidéo préféré de la franchise. Pas étonnant – ils sont à peu près tous fantastiques, et leur aventure Super Nintendo qui a débuté en 1990 est l’une des plus grandes plates-formes de tous les temps.

Celui qui était, est et sera son jeu préféré Nous avons tous un jeu vidéo situé sur un piédestal dont il ne descendra jamais. Et le favori de Miyamoto n’est autre que Star Fox 64. En fait, il est un amoureux de la saga et lors d’un E3 il a assuré que Star Fox Zero était un titre sous-évalué par le public.

Une enfance loin des jeux vidéo Shigeru Miyamoyo n’a pas grandi en appréciant les jeux vidéo comme beaucoup d’entre nous. En fait, il n’y avait même pas de télévision à la maison. Cependant, depuis l’enfance, il débordait déjà de créativité; Il aimait dessiner – et il a étudié pour cela -, inventer des histoires et créer des jouets faits à la main.

Il n’y a pas de place pour tout le monde La position de Nintendo dans la course à la technologie est souvent débattue. Depuis quelques années, les Japonais n’ont pas opté pour la puissance brute, ce que Miyamoto a toujours comparé aux dinosaures: il croit que si seulement les puissants existaient, le combat se terminerait par l’extinction.

Une interview des plus singulières Le génie n’est pas venu à son entretien initial avec Nintendo avec son CV sous le bras, mais avec des cintres illustrés de ses propres dessins d’animaux. Les cintres n’aimaient pas beaucoup chez Nintendo, mais ils adoraient les dessins et ils l’ont embauché pour un travail spécifique: la décoration de machines d’arcade.

Gaucher à gaucher S’il y a encore quelqu’un qui ne sait pas, on se souvient que Link est gaucher parce que Miyamoto l’est. L’idée n’a pas été très bien accueillie chez Nintendo, mais le génie a été ferme dans ses convictions et il semble que le héros du temps continuera à manier la Master Sword avec sa main gauche.

Où il met son oeil … Ses œuvres ont une origine, et généralement elles naissent de ses expériences et de ses loisirs. Nintendogs est né de son amour des chiens, The Legend of Zelda de son attirance pour l’exploration des lieux naturels, et Pikmin du «monde» qu’il a vu quand il a regardé les gnomes décoratifs dans son jardin. Génie et figure.

