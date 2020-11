Le Black Friday est terminé. Mais comme toujours avec les grands événements, la gueule de bois demeure. C’est là que le Cyber ​​Monday ou Cyber ​​Monday, une journée fortuite aux États-Unis lorsque le Black Friday se déroule de 2005 àIls ont jeté le fait curieux que les ventes de produits électroniques le lundi après Thanksgiving avaient augmenté. Drôle car officiellement le Black Friday était terminé, mais les ventes ont continué.

Compte tenu de cela, les marchands de boutique en ligne ont décidé de prolonger la période de vente et de la concentrer sur deux sections, le commerce en ligne et l’accent mis sur les produits électroniques, donc Cybermonday est une sorte de Black Friday exclusivement en ligne destiné au secteur de l’électronique et qui comprend, des jeux vidéo aux mobiles, ordinateurs, téléviseurs, cinéma maison, appareils électroménagers, etc.

Smartphones Cyber ​​Monday 2020

Si vous avez encore besoin d’un mobile et que vous ne l’avez pas trouvé la semaine dernière, vous disposez de ces modèles avec des réductions et des offres:

Samsung

Manzana

Amazon K-Tuin iPhone 12 mini: à partir de 784 euros, avant 809 €, 6% (3% direct + 3% K-tuin argent pour les autres achats) iPhone 12: à partir de 881 €, avant 909 €, 6% (3% direct + 3% argent K-tuin) iPhone 11: à partir de 668 €, avant 689 €, 6% (3% direct + 3% argent K-tuin) iPhone SE 64 Go et 128 Go: à partir de 469 €, avant 489 €, 8% ( 4% direct + 4% argent K-tuin) iPhone SE 256: à partir de 626 €, avant 659 €, 10% (5% direct + 5% argent K-tuin) iPhone Xr: à partir de 571 €, avant 589 €, 6% (3% direct + 3% K-tuin money) iPhone XS Max 64 Go Argent et Gris: 749 €

Xiaomi

OnePlus

Huawei

Sony Xperia

Vrai moi

Oppo

Motorola

Un peu

Alcatel

TCL

Requin noir

Oukitel

DOOGE

Téléviseurs intelligents Cyber ​​Monday 2020

Téléviseur Samsung QLED 4K 2019 138cm 55 “Q70R pour 699 € LS03T Le téléviseur Frame 108cm 43” Smart TV QLED pour 659 €. Dans la boutique Samsung pour 999 € Q700T QLED TV 163cm 65 “8K pour 1999 € TU7105 Crystal UHD TV 189cm 75” 4K pour 848 € TU8005 Crystal UHD TV 207cm 82 “pour 1.399 € LG Xiaomi

Samsung Samsung T32LS03 The Frame pour 429 € Sony Sony KD-43XH8196PBAEP 43 “pour 499 € Sony KD-49XH8196PBAEP 49” pour 589 € LG TCL HiSense Hisense 58AE7000F 58 “pour 409,99 € Hisense UHD TV 2020 65AE7200F 65” pour 599 €

Cyber ​​Monday 2020 Ordinateurs

Le Cyber ​​Monday peut toujours être la dernière puce à trouver une bonne réduction dans la section informatique. Nous vous disons quelles sont quelques-unes des bonnes affaires sur les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau que vous pouvez encore trouver dans différents magasins en ligne. Trouvez le vôtre et recevez-le bientôt

Ordinateur portable ASUS VivoBook Flip 14 TP412FA-EC452T pour 549 € Ordinateur portable HP 15s-fq2003ns pour 649 € Tout en un HP 27-dp0057ns pour 594,15 € Bureau de jeu HP Pavilion TG01-0066ns pour 636,65 € Ordinateur portable Huawei MateBook Huawei D15 pour 649 € Lenovo Microsoft

Télévisions Cyber ​​Monday 2020

Si vous voulez trouver un téléviseur pas cher mais moderne, vous pouvez toujours choisir de l’acheter le Cyber ​​Monday. Êtes-vous intéressé par l’un des modèles suivants?

