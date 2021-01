Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Yacht Club Games et Mechanical Head Studios ont annoncé Cyber ​​Shadow en mars 2019. Leur nouveau projet a immédiatement attiré l’attention des joueurs chevronnés, car son esthétique rétro rappelle plusieurs des meilleurs titres de l’ère NES.

Si vous êtes enthousiasmé par cette version, sachez que vous ne devriez plus attendre pour en profiter, car Cyber ​​Shadow fait ses débuts aujourd’hui. Le jeu est maintenant disponible pour PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC.

Il y a de bonnes nouvelles pour les utilisateurs de l’écosystème Xbox, car l’indie a été lancé directement dans le catalogue Xbox Game Pass pour consoles, PC et mobiles comme promis.

Qu’est-ce que Cyber ​​Shadow?

Au cas où vous ne le sauriez pas, Cyber ​​Shadow a été développé par Mechanical Head Studios, une société indépendante fondée par Aarne “MekaSkull” Hunziker. Yacht Club Games, connu sous le nom de Shovel Knight, s’est chargé de la distribution.

Le jeu vous met dans le rôle de Shadow, un ninja qui fera tout son possible pour arrêter les plans diaboliques du Dr Progen et de son armée. En tant que dernier membre de son clan, Shadow se lancera dans une aventure dangereuse où il cherchera la rédemption et découvrira son passé.

Comme nous l’avons mentionné, le titre est basé sur des jeux rétro populaires, il offre donc une expérience pleine d’action et de plates-formes. Cyber ​​Shadow comprend des niveaux pleins de défis, où le protagoniste devra affronter des formes de vie modifiées, des boss redoutables et des machines de combat mortelles.

Il sera possible de sauver les membres du clan pour acquérir de nouvelles armes et compétences de ninja. Tout cela est mélangé à des scènes d’histoire rappelant le Ninja Gaiden d’antan. Si vous voulez essayer le titre, gardez à l’esprit qu’il est proposé au format numérique pour 14,99 $ US.

Si vous prévoyez de jouer à Cyber ​​Shadow sur Nintendo Switch, nous vous rappelons que le jeu prend en charge les amiibo. Grâce à cela, vous pouvez débloquer Shovel Knight en tant que personnage de soutien utile. Sa version PC est proposée sur des plateformes telles que Steam, GOG et Humble Bundle.

Cyber ​​Shadow est maintenant disponible pour PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. Recherchez plus d’informations sur les jeux indépendants sur ce lien.