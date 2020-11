Éditorial: La technologie / Facebook / Twitter / Couverture

Toutes les catégories Samsung participeront à ce Cyber ​​Monday 2020: Smartphones, téléviseurs, machines à laver, robots aspirateurs, climatiseurs, appareils portables et tablettes, sont quelques-uns des produits Samsung qui bénéficieront de réductions allant jusqu’à 40%.

Le grand événement, organisé par la Chambre de commerce de Santiago, aura lieu du 2 au 4 novembre et devrait être couronné de succès étant donné sa proximité avec Noël, une date importante pour le commerce chilien.

Les ventes en ligne sur le canal Samsung.com ont déjà commencé avec des cadeaux pour l’achat de produits et des remises allant jusqu’à 40%. Et c’est que, comme chaque année, la technologie génère de grandes attentes chez les consommateurs, c’est pourquoi Samsung vous bénéficierez de diverses réductions dans toutes ses catégories. De plus, selon les données de Google, L’électronique (Smartphones, TV, appareils ménagers et jeux vidéo) est la catégorie de produits qui domine les préférences des consommateurs. 43% des gens reconnaissent que ce serait leur catégorie de préférence à des dates comme celle-ci.

Date parfaite pour renouveler le Smartphone, la ligne blanche et la télé

Pour ceux qui souhaitent renouveler leur Smartphone et qui ont attendu cette date pour le faire, la marque aura jusqu’à 24% de réduction dans cette catégorie. Parmi les appareils avec la plus grande remise sur Samsung.com, la série des smartphones Galaxy A (A31, A512, A71), la famille Premium de Galaxy S20 (S20, S20 BTS S20 Ultra) et le Galaxy Note10 Lite.

Pendant ce temps, en vue de Noël, une bonne option pourrait être les téléviseurs intelligents, qui seront jusqu’à 35% de réduction, comme c’est le cas avec Téléviseurs de style de vie The Serif et The Sero.

Les deux catégories, TV et Smartphones, seront expédiées gratuitement dans tout le Chili et avec jusqu’à 12 versements sans intérêt pour toutes les banques.

D’autres remises à ne pas manquer sont celles qui seront dans la catégorie des vêtements et accessoires. Là, le chiffre augmente avec une réduction intéressante de 40%. Et dans le cas des produits blancs, les remises atteindront 36%.

Notamment, il y aura des surprises et des cadeaux pour ceux qui achèteront sur Samsung.com lors de cette date emblématique du commerce électronique.

De plus, si vous avez des questions lors de l’achat, Samsung.com activera un chat du service client sur sa page qui fonctionnera 24 heures sur 24, jusqu’au 4 novembre, jour de la fin de l’événement.

Liste des remises sur Samsung.com

Smartphones

Galaxy Note10 Lite + Batterie + Selfie Stick universel: 24% de réduction. Prix ​​final 479990 $

Galaxy A51: 23% de réduction. Prix ​​final 269990 $

Galaxy S20 Ultra: 21% de réduction. Prix ​​final 949990 $

Galaxy A31: 19% de réduction. Prix ​​final 219990 $

Galaxy S20: 19% de réduction. Prix ​​final 649990 $

Galaxy A71: 18% de réduction. Prix ​​final 379990 $

Galaxy A01: 17% de réduction. Prix ​​final $ 99,990

Galaxy A21s: 16% de réduction. Prix ​​final 184990 $

Galaxy A11: 13% de réduction. Prix ​​final 129990 $

Galaxy S20 BTS: 12% de réduction. Prix ​​final 879990 $

Comprimés

Galaxy Tab A8 + S Pen, 32 Go, LTE: 33% de réduction. Prix ​​final 199990 $

Galaxy Tab A10.1, 32 Go, LTE: 26% de réduction. Prix ​​final 199990 $

Coque Keyborad pour Galaxy Tab S6 +, 10,5¨, 128 Go, Wifi: 24% de réduction. Prix ​​final 629990 $

Couverture de livre Wifi + pour Galaxy Tab S6 Lite: 8% de réduction. Prix ​​final 349990 $

Wearables

Montre Galaxy 42 mm: 42% de réduction. Prix ​​final 149990 $

Montre Galaxy Watch Active2 40 mm: 25% de réduction. Prix ​​final 209990 $

Galaxy Buds: 38% de réduction. Prix ​​final 79990 $

Galaxy Buds Live: 11% de réduction. Prix ​​final $ 159,990

la télé

43¨ TV QLED THE SERIF 4K 2020: 42% de réduction. Prix ​​final 449.990

85¨ QLED TV Q80 4K + barre de son HW-Q79T + haut-parleurs SWA-8500S: 36% de réduction. Prix ​​final 2119990 $

43¨ TV QLED LE SERO 4K Écran rotatif: 35% de réduction. Prix ​​final 749990 $

43¨ TV QLED THE SERIF 4K 2020: 34% de réduction. Prix ​​final 549990 $

Téléviseur intelligent QLED Q80 4K 55¨ 2020: 32% de réduction. Prix ​​final 749990 $

55¨ TV QLED THE SERIF 4K 2020: 32% de réduction. Prix ​​final 749990 $

Téléviseur QLED 50¨ THE FRAME 4K 2020: 30% de réduction. Prix ​​final 679990 $

43¨ TV QLED THE FRAME 4K 2020: 29% de réduction. Prix ​​final 599990 $

49¨ TV QLED THE SERIF 4K 2020: 21% de réduction. Prix ​​final 549.990

55¨ Chystal UHD TU6900 4KSmart TV 2020: 17% de réduction. Prix ​​final 349990 $

65¨ Chystal UHD TU7100 4KSmart TV 2020: 17% de réduction. Prix ​​final 549990 $

43¨ J5202 Smart HD TV: 11% de réduction. Prix ​​final 239990 $

43¨ Chystal UHD TU7090 4KSmart TV: 3% de réduction. Prix ​​final 289990 $

Série Galaxy A: La série A a peut-être été positionnée avec un succès accrocheur qui met en évidence ses incroyables fonctionnalités en appareil photo, écran et batterie, puisque tous ses modèles correspondent à des Smartphones aux finitions Premium, mais au prix d’un milieu de gamme. Il existe des options pour chaque type de consommateur, comme le Galaxy A31, A51, A71.

Série Galaxy S20: Les Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra (ET l’édition BTS) sont les derniers équipements de la série S commercialisés par Samsung, dotés d’une technologie de pointe et de la photographie professionnelle. Le modèle qui lance la version de la série Galaxy S comprend une triple caméra, ce qui se traduit par deux objectifs arrière de 12 MP et un de 64 MP, plus un objectif avant de 10 MP. En plus d’incorporer un Zoom jusqu’à 30X, il dispose également de la fonction «Single Shot» qui permet de prendre une photo jusqu’à 15 secondes, et où, grâce à l’intelligence artificielle de l’équipement, il choisit les meilleures images et vidéos. Il a également la fonction «Nuits plus claires», pour enregistrer et prendre des photos avec deux fois la lumière dans des situations de faible luminosité.

Galaxy Note10 Lite: L’expérience Galaxy la plus spectaculaire, désormais plus accessible à tous, et c’est que le Galaxy Note10 Lite perpétue l’héritage de Note avec le S Pen signature, une batterie longue durée et un écran immersif pour les utilisateurs à la recherche de productivité et d’accélération de leur temps au maximum. De plus, «les deux modèles ont une batterie de 4 500 mAh avec une charge ultra rapide et un grand écran de 6,7 pouces avec Super AMOLED.

Le Sero: Récemment lancé au Chili, ce téléviseur, le premier de sa catégorie, son écran rotatif peut être déplacé pour être en position verticale ou horizontale, en adaptant le contenu que l’utilisateur regarde, un design sans précédent spécialement conçu pour les nouvelles générations habituées à consommer du contenu au format des réseaux sociaux. Présenté au CES 2020, il a été récompensé dans la catégorie «Meilleure innovation».

