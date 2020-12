Cela semble un mensonge, mais nous sommes sur le point de mettre fin à 2020 sans fin qui nous a apporté tant de choses, bonnes et mauvaises. Bien que parlant de jeux vidéo, la vérité est que nous n’avons pas grand chose à redire, car tout au long de ces mois, nous avons eu des nouvelles importantes, comme l’annonce de nouvelles consoles, projets et titres. Cependant, un jeu très attendu n’était pas encore arrivé sur le marché, Cyberpunk 2077.

Plusieurs années, CD Projekt Red a révélé qu’il développait un titre basé sur le jeu de société Cyberpunk 2020Bien qu’en raison des graphismes impressionnants et des détails qu’il aurait, sa sortie a été retardée pendant longtemps. Pour 2019, ils ont publié plus d’informations à ce sujet, comme date de sortie et jusqu’à ce que Keanu Reeves lui-même fasse partie de la distribution des personnages cela aura de la pertinence au cours de l’histoire.

Vous pouvez également lire: ECOUTEZ ICI LA NOUVELLE CHANSON DE RUN THE JEWELS POUR ‘CYBERPUNK 2077’

‘Cyberpunk 2077’ est là pour battre des records

Mais comme c’est une constante dans ce jeu vidéo, Cyberpunk 2077 était long à venir. Mais heureusement ce 10 décembre, tous ceux qui ont attendu longtemps pour y jouer peuvent désormais le faire, car il est disponible pour PC, PlayStation 4 et Xbox One, bien qu’en 2021, il sera disponible sur les consoles de nouvelle génération. Et même si tu ne le crois pas, quelques heures après sa création, il bat des records.

Selon NME, ce jeu vidéo a réussi à rassembler 1 million de joueurs simultanés sur Steam et un autre million de téléspectateurs supplémentaires en direct sur Twitch. Pour vous donner une idée, la marque précédente au sein de la plate-forme numérique pour un titre solo l’avait Fallout 4, mis en vente en 2015 et a atteint un maximum de 472 mille utilisateurs frappant le joystick le jour même de sa sortie.

Il doit encore briser une marque de plus

Ces chiffres placent Cyberpunk 2077 à la quatrième place sur la liste des meilleurs jeux de tous les temps, derrière PUBG, CS: GO et Dota 2. Ce n’est pas tout, a dépassé huit millions de précommandes avant sa sortie mondiale, comme référence, Remake de Final Fantasy VII, présenté comme Jeu de l’année aux Game Awards de cette année, il s’est vendu à 3,5 millions d’exemplaires le jour de sa sortie, soit 5 millions au total.

Bien que ce soient des chiffres spectaculaires, car selon l’analyste Daniel Ahmad, CD Projekt empocherait 500 millions de dollars pour cette réalisation, ils doivent encore battre ce record. Le propriétaire actuel de la marque est Rockstar Games et Grand Theft Auto V, qui ont rapporté 800 millions de dollars en 2013, mais Le chiffre de GTA comprend à la fois les ventes au début et le premier jour.

Jusqu’à ce que les ventes du premier jour de Cyberpunk 2077 soient révélées, nous ne saurons pas si cela a battu le record. Il faut juste attendre pour voir s’il devient le jeu avec les bénéfices les plus élevés lors de sa date de lancement, mais y avez-vous déjà joué?