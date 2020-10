Le retard de Cyberpunk 2077 c’est regrettable. Bien qu’il ait été mentionné à plusieurs reprises que le jeu sortirait le 19 novembre, Il y a quelques jours, CD Projekt Red a reporté sa sortie de plus de 20 jours. Or, lors de la dernière réunion de l’entreprise, une autre des raisons qui ont conduit à cette décision a été révélée.

Lors d’une récente réunion avec des investisseurs, Michal Nowakowski, vice-président du développement commercial, a mentionné que l’un des facteurs les plus importants influençant ce nouveau retard était le fait que l’étude souhaite avoir un score de 90 ou plus sur Metacritic, et l’état dans lequel se trouve actuellement Cybperunk 2077 aurait soi-disant empêché l’atteinte de l’objectif. Voici ce qui a été commenté:

«En ce qui concerne Metacritic, nous essayons continuellement d’avoir un jeu +90, donc rien n’a changé ici; cela continue d’être notre objectif, et comme Adam l’a mentionné, c’est la raison principale pour laquelle nous avons reporté le lancement. Nous voulons donner au jeu un polissage supplémentaire; nous préférons être un peu gênés maintenant, devant vous tous [los inversores] être gêné devant les joueurs lors de la publication du jeu.

Bien qu’il soit un fait qu’un bon jeu se traduit généralement par des notes supérieures à 90 de la presse, du côté des fans, les choses ne sont pas toujours aussi biaisées. Tout au long de cette année, nous avons vu divers titres souffrir du tristement célèbre bombardement de critiques et les utilisateurs évaluent positivement certaines expériences antérieures avec l’expérience. Dans quelques mois, nous saurons de quel côté se trouve la devise du jeu.

Cyberpunk 2077 arrive sur PS4, Xbox One, Google Stadia et PC le 10 décembre, avec une sortie sur PS5 et Xbox Series X | S dans le futur. Sur des questions connexes, les développeurs du jeu ont reçu des menaces de mort après le retard. De même, le PDG de CD Projekt Red assure que le crunch n’est pas aussi mauvais qu’on le croit.

Via: CD Projekt Red