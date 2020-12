Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cyberpunk 2077 sera enfin disponible la semaine prochaine sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Les joueurs sont plus que ravis, car l’attente du nouveau CD Projekt RED a été assez longue.

Cependant, tout indique que les fans du titre devraient avoir un peu plus de patience pour commencer à profiter du titre. Ceci puisque, apparemment, Cyberpunk 2077 aura plusieurs mises à jour importantes le jour de son ouverture.

Le titre n’a pas fait ses débuts, mais a déjà reçu une mise à jour approfondie, selon divers rapports. La surprise est qu’un membre de CD Projekt RED a déclaré que ce n’est pas la mise à jour du jour 1, donc plusieurs correctifs seront probablement publiés le jour de sa sortie.

Cyberpunk 2077 n’est pas encore sorti et a déjà reçu un patch complet

Les joueurs ont rapporté sur les réseaux sociaux que Cyberpunk 2077 avait déjà une mise à jour disponible. Certaines personnes ont pu obtenir une copie du jeu à l’avance et ont souligné qu’elles devaient télécharger une mise à jour de 43,5 Go.

Youtuber DreamcastGuy a partagé une image avec les preuves. Le créateur de contenu a informé ses abonnés que le titre a été mis à jour le jour 1. À la surprise de beaucoup, Fabian Döhla, membre de CD Projekt RED, a répondu au message.

La créative a assuré que le jeu dispose bien d’une mise à jour de 43,5 Go, mais qu’il ne s’agit pas de la mise à jour du jour du lancement. Donc, tout indique que plusieurs mises à jour pour Cyberpunk 2077 sont en cours et seront disponibles le 10 décembre.

“C’est une mise à jour mais une torsion amusante, pas la mise à jour que nous aurons pour le lancement”, a déclaré le membre de CD Projekt RED. Ci-dessous vous pouvez voir la publication.

C’est une mise à jour mais – une torsion amusante – pas la mise à jour que nous aurons pour le lancement. 😅 – Fabian Mario Döhla (@fabiandoehla) 3 décembre 2020

Cyberpunk 2077 sortira le 10 décembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Recherchez plus de nouvelles liées à lui dans ce lien.

