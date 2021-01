SuperData a publié des données sur les ventes du marché numérique en décembre.

Tout le monde sait que le lancement de Cyberpunk 2077 n’a pas été celui souhaité pour le studio polonais CD Projekt. Malgré les nombreuses critiques, on apprenait fin décembre 2020 qu’il s’était vendu à 13 millions d’exemplaires dans les premiers jours, un vrai succès. Maintenant, grâce à un rapport SuperData, nous en avons appris plus sur les ventes de Cyberpunk 2077 dans ses premières semaines de vie.

Cyberpunk 2077 a eu le meilleur lancement jamais basé sur les revenus numériques et les unités numériques vendues SuperDataL’entreprise, spécialisée dans l’analyse de marché, a partagé les données de ventes de Décembre 2020 dans la section numérique. Selon SuperData, “Cyberpunk 2077 avait le meilleur pitch jamais selon revenu numérique et les unités numériques vendues, 10,2 millions d’exemplaires“80% des ventes numériques ont été effectuées sur PC et SuperData estime que cela est également dû à la suppression du jeu du PlayStation Store et à l’état du jeu sur console.

Quelque chose de très intéressant que SuperData met en évidence est que ces données sont fournies compter sur les retours et qu’ils n’ont pas affecté de manière significative les numéros du jeu vidéo. “Ces estimations incluent les copies numériques qui ont été remboursées, mais nos données montrent que le les remboursements n’ont pas eu d’incidence importante aux ventes totales du jeu “, a indiqué SuperData.

Décembre, mois record

Décembre 2020 était un mois record pour les ventes numériques, qui continuent d’augmenter: «Les jeux numériques ont clôturé 2020 avec un bénéfice de 12 milliards de dollars en décembre, une croissance de 15% par rapport à l’année précédente et le chiffre d’affaires mensuel total le plus élevé de l’histoire. Les revenus mobiles ont augmenté de 5%, les consoles ont augmenté de 16% et les PC ont augmenté de 40% en grande partie grâce au lancement de Cyberpunk 2077 [todo respecto a 2019]”.

Revenons au jeu de CD Projekt, la société a récemment présenté ses excuses pour l’état dans lequel le jeu était sorti et a répondu aux critiques concernant ses problèmes de développement qui venu à la lumière Récemment. Il est également important de vous rappeler qu’une nouvelle mise à jour du jeu, le patch 1.1, qui améliore la stabilité du titre et corrige divers bugs.

