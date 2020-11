Keanu Reeves apparaîtra dans Cyberpunk 2077

Le développeur CD Projekt RED a une nouvelle fois surpris ses followers en annonçant une nouvelle diffusion en direct de sa série Fil de la ville de nuit, avec lequel il présente généralement des nouvelles de son jeu vidéo attendu Cyberpunk 2077. Cette cinquième et possible dernière diffusion aura lieu le le 19 novembre prochain à 18 h (heure péninsulaire). Le chapitre se concentrera sur l’offre de nouveaux détails sur Johnny Silverhand, le personnage joué par Keanu ReevesBien que vous puissiez également vous attendre à des nouvelles supplémentaires et pouvoir écouter certaines des chansons du jeu.

Savoir plus: CD Projekt explique les changements que Cyberpunk 2077 a subis

Bien que Cyberpunk 2077 ait annoncé finaliser son développement et atteindre le phase d’or, le 27 octobre, le lancement du jeu a de nouveau été retardé car l’équipe besoin de plus de temps pour peaufiner les 9 versions du jeu, quelque chose de compliqué à travailler à domicile à cause du COVID-19. Le jeu arrivera sur les consoles de la génération actuelle de Sony et Microsoft et sera compatible avec Xbox Series X | S, PlayStation 5, PC et Stadia.

Cyberpunk 2077 sortira prochainement 10 décembre, promettant de ne plus subir de retard.

▪ Date de sortie: 12/10/2020