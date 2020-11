Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 27/11/2020 18:12

Ça ne sort toujours pas, mais Cyberpunk 2077 se révèle déjà être un succès pour CD Projekt RED. Comme le rapporte l’étude polonaise, ce récent projet a déjà réussi à surperformer The Witcher 3: Wild Hunt, qu’au cas où vous ne le sauriez pas, il a réussi à vendre un peu plus d’un million d’unités avant son lancement.

Lors d’une récente assemblée générale, Piotr Nielubowicz, directeur financier du CDPR, a révélé que les préventes de Cyberpunk 2077 dépassent rapidement ceux de The Witcher 3. L’exécutif prévoit que Cyberpunk 2077 il va avoir un pourcentage plus élevé dans les ventes numériques que dans les ventes physiques, selon les statistiques auxquelles il a accès.

«Le rapport entre nos ventes physiques et numériques, comme nous le voyons dans les préventes, est plus orienté vers le numérique, de sorte que l’industrie s’oriente définitivement plus vers le numérique que vers le physique.

Cyberpunk 2077 sera disponible le 10 décembre pour PS4, Xbox One et PC. La version de nouvelle génération n’arrivera qu’en 2021, mais heureusement, vous pourrez transférer toute votre progression vers PS5 / Série X et ici nous expliquons comment ce processus sera.

La source: Cherchant Alpha

