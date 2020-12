Le RPG d’action futuriste de CD Projekt Red a un secret des plus curieux dans les rues de Night City.

Comme vous pouvez l’imaginer, Cyberpunk 2077 regorge de secrets et de surprises cachées pour que vous puissiez jeter un œil dans les rues de Ville de nuit être une éternelle boîte de surprises. Non seulement il y a beaucoup de quêtes secondaires et de commissions cachées dans l’immense ville futuriste du jeu, mais il y a aussi quelques secrets étranges et des œufs de Pâques.

La vidéo sert à vous faire un petit guide sur la façon de trouver la surpriseLe camée que nous vous présentons dans cette actualité pas un spoiler en soi, loin de là, puisque sa présence n’affecte pas l’histoire du nouveau des auteurs de la saga The Witcher dans les jeux vidéo. Cependant, nous avons préféré conserver leur anonymat afin que vous soyez alerte, si vous regardez la vidéo que nous vous laissons ci-dessous vous serez laissé sans surprise. L’intention du clip, en fait, n’est pas seulement de vous le montrer au cas où vous seriez curieux, mais aussi de faire un petit guide comment le trouver si vous jouez à Cyberpunk 2077 vous l’oubliez.

Si vous ne voulez pas regarder la vidéo pour ne pas savoir qui il est, nous vous dirons où trouver le personnage, sans avoir à le révéler. Il s’agit de la mission Le coup, dans lequel nous sommes accompagnés de notre inséparable Jackie. Il voudra arriver à la chambre d’hôtel le plus tôt possible et nous recommandera de passer par l’ascenseur. Que se passe-t-il si nous l’ignorons? On peut se promener dans le sol de l’immeuble et, si on va au bar et, plus précisément, à droite du bar, on peut trouver le invité spécial du jeu.

C’est aujourd’hui le jour du lancement du jeu vidéo tant attendu du studio polonais CD Projekt, dont nous vous avons récemment dévoilé ses secrets dans un reportage spécial. Voulez-vous en savoir plus sur son jeu de rôle épique et son épopée futuriste? N’hésitez pas à consulter notre analyse de Cyberpunk 2077 pour connaître notre avis sur l’un des grands jeux vidéo de cette année.

