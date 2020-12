Un moddeur a trouvé ce mode caché et vous pouvez l’utiliser en quelques étapes simples.

Au-delà de différents problèmes Depuis le lancement de Cyberpunk 2077, de nombreux joueurs tentent de profiter du nouveau RPG de CD Projekt. Si vous avez un PC haut de gamme, c’est la meilleure plateforme pour profiter du jeu, ce qui laisse des images à retenir, car Night City gaspille la beauté. Maintenant, nous vous proposons une option curieuse pour que le jeu donne plus de toi incompatible.

Ce mode furtif nécessite 2 Go supplémentaires de VRAM, en plus des exigences plus élevéesLe moddeur andwhat112, comme l’a dit PC Gamer, a trouvé un mode graphique caché dans le jeu vidéo, le Mode RTX cinématique. Cette option cachée amélioration quelques détails graphiques, mais vous avez besoin 2 Go supplémentaires VRAM, en plus du exigences plus élevées Cyberpunk 2077 nous demande, ce qui n’est pas rien. Vous aurez besoin d’un bon PC pour activer ce mode, mais tu n’as pas pour télécharger ou installer tout ce qui est externe au jeu.

L’activation de ce mode améliore théoriquement la niveau de configuration de détails graphiques, éclairage et la occlusion ambiante. Les détails sont apparemment subtils, mais ils semblent améliorer les graphismes du titre. Pour l’activer sur Steam, vous devrez aller dans votre bibliothèque, faire un clic droit sur le jeu, appuyer sur “Propriétés” et écrire -qualityLevel = Cinematic_RTX dans les paramètres de lancement.

Si vous avez le jeu en GOG, la façon de l’activer est un peu plus complexe. Vous devez créer un raccourci de l’exécutable du jeu (il se trouve dans C: Program Files (x86) Cyberpunk2077binx64). Une fois le raccourci créé, vous faites un clic droit dessus et cliquez sur “Propriétés”. Ensuite, vous devez ajouter -qualityLevel = Cinematic_RTX au texte qui apparaît dans la zone de destination. Vous acceptez, enregistrez et c’est tout. Pour lancer le jeu avec le nouveau mode, utilisez le nouveau raccourci; à partir de GOG, il démarrera normalement.

Comme on dit, les changements ils sont subtils et ils sont pour les effets mentionnés ci-dessus, bien que comme vous aurez plus d’options Tout est pour essayer de voir ce qui se passe. Pourtant, ce n’est qu’une option adaptée aux ordinateurs très puissants. Si vous activez le mode et constatez qu’en effet le jeu a atteint un nouveau niveau de détail, prendre quelques capturesMais ne le faites pas sans consulter ces conseils pour maîtriser le mode photo dans Cyberpunk 2077.

