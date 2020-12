Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Le lancement de Cyberpunk 2077 c’était clairement un succès complet. Ses ventes millionnaires et aussi des millions de joueurs, ont positionné le jeu de CD Projekt Red comme l’un des meilleurs de l’année, sinon le meilleur. Malheureusement, la forte demande graphique du jeu a fait des ravages sur les consoles d’ancienne génération.

Nous avons récemment signalé que sur PS4 et Xbox One, les performances étaient désastreuses, avec des cas où les textures ne se chargeaient pas en quelques minutes, d’autres où la résolution était tombée à 720p et fonctionnait à 15 fps. Maintenant Le patch 1.03 et ses notes de publication respectives sont désormais disponibles.

CD Projekt Red dit que ce correctif résoudra de nombreux problèmes et bogues pour toutes les plates-formes. Cela améliorera également les performances et la stabilité sur PS4 et Xbox One. Il corrigera les baisses de FPS et les problèmes de textures, ainsi que les écrans de chargement. Enfin, cela améliorera également les performances pour avoir plus de FPS avec les GPU Nvidia RTX.

Dites-nous si vous pouvez déjà l’installer et si vous remarquez une amélioration Cyberpunk 2077.

