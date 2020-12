Ce patch élimine le problème des jeux corrompus

Parmi tous les obstacles qui ont accompagné le lancement de Cyberpunk 2077, qui a en revanche enregistré des chiffres de vente exagérément élevés, l’un des plus récents concernait la version PC. Au cours des derniers jours, les joueurs ont découvert que si leur jeu dépassait 8 Mo, il était directement corrompu, ce qui leur faisait perdre leur progression. Maintenant, CD Projekt RED a publié le patch 1.06 pour Cyberpunk 2077. Et si, corrige le bogue de sauvegarde des emplacements.

Cyberpunk 2077 1.06 commence à réparer plus de choses

Il Correctif 1.06 Il est disponible depuis le 23 décembre dernier. Disponible à la fois sur PC et consoles, sa liste de modifications et de correctifs a été publiée par le studio polonais. Sur le Web, expliquer que la “gestion de la mémoire et de la stabilité” a été améliorée dans la version console, ce qui réduit les “plantages” qui pourraient être lancés dans le menu principal. Dans la version PC, cependant, les améliorations se concentrent sur le bug du jeu, bien qu’ils avertissent que les corrompus ne peuvent plus être récupérés.

Hotfix 1.06 est disponible sur PC et consoles! Voici la liste complète des changements: https://t.co/z7vI1cCQri pic.twitter.com/TYFqC7Kv4d – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 23 décembre 2020

Parallèlement à cela, il y a un arrangement général pour l’une des missions secondaires disponible tout au long du jeu. Alors que les mises à jour se poursuivent, de nombreux joueurs demandent des retours pour obtenir un remboursement en raison des problèmes que le titre a posés lors de sa première. En fait, certains se sont même indignés du fait qu’en demandant le remboursement, le jeu ait disparu. Et toi, Aimez-vous Cyberpunk 2077?

▪ Date de sortie: 12/10/2020