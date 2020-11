Une rumeur qui a émergé mardi a affirmé que le jeu serait retardé jusqu’en 2021.

Cyberpunk 2077 est fait pour mendier. Le jeu CD Projekt RED a annoncé un nouveau report de date de sortie en octobre et sera désormais disponible dans les magasins début décembre. Mais ce mardi une rumeur découlant des réseaux, que dans 3DJuegos nous ne publions pas en raison de son origine douteuse, garantissait que Cyberpunk 2077 allait être retardé une fois de plus, maintenant jusqu’en 2021. Eh bien, la société polonaise a nié le nouveau retard.

La première chose est de comprendre où est née cette rumeur. Dans les premières heures du mardi 10 novembre, un fil de discussion ResetEra apparaît, indiquant que le jeu pointe vers un autre retard parce que le studio “s’était effacé” la date de sortie de leurs réseaux sociaux. Alors que certaines réponses au fil de discussion ont indiqué que l’entreprise ne l’avait tout simplement pas encore mise sur leur compte, cela n’a pas empêché certains sites de faire écho. De même, un certain compte Twitter qui dans le passé “prédit” l’annulation de l’E3 2020 laissé entendre après quelques heures ce retard était réel.

Le CDPR indique clairement que les rumeurs récentes ne sont pas fondéesCependant, dans une déclaration à l’IGN, un représentant du CDPR précise que les rumeurs récentes ne sont pas fondées: “En règle générale, nous ne commentons pas les rumeurs ou les spéculations. Mais je confirme que nous nous avons juste pris un peu de temps pour mettre à jour tous nos matériaux [de redes] pour refléter la nouvelle date de sortie du 10 décembre“Parallèlement au communiqué, l’en-tête de son compte sur le réseau social a été mis à jour avec un gros” 10 décembre “, pour dissiper les doutes qui subsistent.

Bien qu’il y ait toujours la possibilité que cela se produise un nouveau retard Avant la première, le message de son représentant indique clairement que, pour l’instant, les rumeurs ne sont pas vraies. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu avant son lancement, ne manquez pas nos impressions sur Cyberpunk 2077 après avoir joué à l’aventure pendant 4 heures. De même, et face à la nouvelle génération, ce sont l’analyse de PlayStation 5, et l’analyse de Xbox Series X et S.

Plus d’informations sur: Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, Delays and Rumors.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');