CD Projekt remet les ressources nécessaires à la modification de Nighty City entre les mains de la communauté.

Fans de Cyberpunk 2077, prenez note: CD Projekt a mis à la disposition de sa communauté (comme prévu) le outils officiels pour modifier le grand jeu du monde ouvert. En d’autres termes, les utilisateurs de PC ont maintenant les mains libres pour travailler sur des améliorations de leur propre fabrication et, espérons-le, décrire tout un arc de rédemption pour notre voyage à Night City. Ou du moins, pour la garder en vie pendant longtemps.

L’équipe polonaise assure que ces outils, qui peuvent être téléchargés gratuitement sur le site officiel du jeu, aideront les joueurs à «modifier et créer [sus] propres expériences dans le monde de Cyberpunk 2077 “. Il ajoute en outre que lesdits outils”sera continuellement mis à jour ainsi que des correctifs de jeu pour assurer la compatibilité. “

Certains moddeurs ont déjà créé du contenu par d’autres méthodes Bien sûr, les moddeurs s’étaient déjà tournés vers d’autres méthodes pour implémenter les premières versions de fonctionnalités telles que le relooking ou la perspective à la troisième personne, mais j’espère que ces outils seront beaucoup plus utiles et moins compliqués pour ces développeurs amateurs talentueux.

CD Projekt et sa trajectoire avec les mods

The Witcher 3 a peut-être été publié dans le lointain 2015, mais aujourd’hui, il parvient à maintenir le type grâce à une communauté infatigable de moddeurs qui le maintient à jour mécaniquement et visuellement. Par exemple, TW3 HD Reworked continue de s’étendre avec de nouvelles textures et améliorations, mais seuls les Mods Nexus sont enregistrés. plus de 4000 contributions des fans.

