Les problèmes de Cyberpunk 2077 persistent et l’avenir du jeu est incertain. La polémique provenait des erreurs du titre dans des problèmes de performances sur PlayStation 4 et Xbox One. A cela s’ajoutait une mauvaise communication de la part de CD Projekt RED.

Tout cela dans son ensemble n’a pas seulement ennuyé les fans les plus fidèles de l’étude, car un rapport récent indique que les employés de l’étude sont également en colère. CD Projekt RED s’est précédemment justifié et a admis qu’il n’avait pas fait suffisamment de travail sur la version du jeu pour les consoles de nouvelle génération.

Cependant, il semble que les explications soient arrivées trop tard, ce qui a généré des tensions et des discussions entre les employés du studio et son conseil d’administration. Comme vous l’imaginez, les développeurs veulent des explications qui justifient le lancement désastreux du titre.

Les débuts cahoteux de Cyberpunk 2077 ont généré des tensions chez CD Projekt RED

Selon Jason Schreier, un journaliste de Bloomberg, plusieurs employés et le conseil d’administration de CD Projekt RED se sont réunis récemment. Les développeurs ont exprimé leur colère et leur frustration face à la gestion malheureuse de la situation et au lancement désastreux de Cyberpunk 2077.

Selon des sources, le conseil d’administration s’est excusé pour tous les problèmes qui ont été générés avec le début du titre. Bien sûr, les employés ne sont pas satisfaits des résultats, après tout ils ont passé plus de 7 ans de leur vie à développer le projet.

Lors de la réunion, les employés se sont inquiétés de la réputation du studio. En outre, ils ont parlé des calendriers de livraison décrits comme irréalistes et de tout le travail supplémentaire que chaque développeur a fait pour réaliser le lancement le 10 décembre.

Schreier note que la réunion a eu lieu avant que Sony n’offre des remboursements et supprime le jeu du PlayStation Store. Il est rapporté qu’un des employés s’est plaint au conseil d’administration d’avoir déclaré que le titre était complet et jouable en janvier dernier, alors qu’en réalité il restait encore beaucoup de travail à faire.

CD Projekt RED a refusé de parler publiquement des sujets de réunion avec ses employés. Cependant, force est de constater que les développeurs sont déçus par l’ensemble de la direction et sont convaincus qu’il leur fallait plus de temps pour terminer le jeu.

Cyberpunk 2077 a fait ses débuts le 10 décembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Recherchez plus de nouvelles liées à lui dans ce lien.