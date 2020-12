Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Il y a quelques jours, nous vous disions que la dernière extension de World of Warcraft, Shadowlands, était devenue la meilleure version jamais publiée sur PC. Rien qu’au premier jour, il s’était vendu à 3,7 millions d’exemplaires dans le monde, une véritable réussite. Malheureusement, le record n’a pas duré longtemps et maintenant le trône appartient à Cyberpunk 2077.

Le jeu futuriste de CD Projekt Red vient de briser la marque de vente que le MMORPG de Blizzard avait laissé. Cyberpunk 2077 s’est vendu à 4,72 millions d’exemplaires sur PC dès son premier jour Et le plus surprenant, c’est que ce nombre correspond uniquement aux pré-achats et aux réservations, donc si l’on ajoute les personnes qui l’ont acheté directement dans les premières 24 heures, il pourrait être beaucoup plus élevé.

Les chiffres élevés qu’il a présentés Cyberpunk 2077 ils ne sont pas une surprise. De nombreux joueurs ont choisi de le jouer sur PC car il dispose de la technologie graphique la plus élevée de cette version avec Ray Tracing et DLSS. Au moins jusqu’à la sortie de la version officielle des consoles de nouvelle génération, car pour le moment, elles exécutent la version rétrocompatible de PS4 et Xbox One.

Il faut ajouter que CD Projekt Red a une large base de fans de joueurs PC, surtout depuis Henry Cavill Il a déclaré qu’il vaut mieux jouer sur PC que sur console. Les numéros Steam accompagnent également Cyberpunk, où il a réussi à avoir plus d’un million de joueurs simultanés.

pic.twitter.com/PB1Bqqaw1i – CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) 10 décembre 2020

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord