Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 25/11/2020 15h23

Cela ressemble à un rêve mais Cyberpunk 2077 il sera enfin mis en vente le mois prochain. Comme vous le savez peut-être, certaines copies physiques du jeu sont déjà entre les mains de quelques personnes. Cela signifie que les informations sur le titre circulent déjà sur Internet. Maintenant, l’un des membres de l’équipe de développement de cette expérience a révélé depuis combien de temps il joue à Cyberpunk 2077, et le nombre est surprenant.

Récemment, Łukasz Babiel, responsable du label qualité chez CD Projekt Red, a publié sur Twitter le nombre d’heures qu’il a joué à Cyberpunk 2077. Au total, Babiel a investi plus de 175 heures dans le titre tant attendu, ceci sans jamais avoir vu le générique final.

Il est important de mentionner qu’en raison de la nature de votre travail, une grande partie de ce temps sera probablement consacrée à s’assurer que Cyberpunk 2077 fonctionne correctement. De la même forme, CD Projekt Red a mentionné que l’histoire principale sera plus courte que Le sorceleur 3, bien qu’il soit très probable que le titre soit plein de missions secondaires, de contenu supplémentaire et d’activités où vous pouvez passer toute votre journée.

Cyberpunk 2077 arrive sur PS4, Xbox One, Google Stadia et PC le 10 décembre, avec une version pour PS5 et Xbox Series X | S à l’avenir. Dans des sujets connexes, le gameplay du jeu a été divulgué. De même, voici à quoi ressemble Cyberpunk 2077 fonctionnant sur une PS4 Pro et une PS5.

Via: Łukasz Babiel

Phil Spencer dit qu’ils devraient repenser le fonctionnement des préventes de console

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.