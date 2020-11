Pas moins de 8 ans se sont écoulés depuis notre première rencontre avec Cyberpunk 2077 qui, après l’énorme baisse d’informations, culmine aujourd’hui avec la publication de sa dernière bande-annonce, dans lequel nous pouvons approfondir le système de jeu, ainsi que diverses vidéos sur l’expérience que ce titre nous offrira très prochainement, et tout ce que son développement a impliqué.

Et c’est qu’au total on trouve plus de 5 minutes de visuels en jeu, montrant des interactions et des scènes d’action jamais vues auparavant, ainsi que plus de détails sur l’histoire et les personnages (y compris leurs antécédents et leurs motivations). En plus de commenter l’objectif principal de V (protagoniste du jeu, un nouveau visage parmi les mercenaires de la ville qui a diverses améliorations cybernétiques), une partie de la bande-annonce sera consacrée au développement du personnage et à certaines des activités secondaires auxquelles ils pourront participer. les joueurs.

Bien que ce ne soit pas la seule nouvelle contribution. Et c’est que la dernière conférence de CD Project Red a commencé avec la révélation de Une autre bande-annonce de Cyberpunk 2077 axée sur Johnny Silverhand (joué par Keanu Reeves “impressionnant”) et la connexion unique qu’il partage avec le protagoniste du jeu V. Ceci a été suivi par une vidéo des coulisses avec Keanu Reeves parlant de sa transformation en Night. Le rocker rebelle emblématique de la ville, avec un aperçu des sessions d’enregistrement de voix et de capture de mouvement.

Ensuite, avec JALI, l’épisode s’est concentré sur la solution technologique innovante utilisée dans Cyberpunk 2077 pour améliorer les expressions faciales et la synchronisation labiale des personnages du jeu. La vidéo fournit des informations sur la manière dont ce moteur rend les performances totalement réalistes pour les onze langues disponibles.

Les joueurs qui cherchent à se mettre dans l’ambiance de Cyberpunk 2077 peuvent désormais également consulter l’EP Original Score qui vient de sortir, avec 6 pistes pour un total de 22 minutes d’écoute. L’EP est maintenant disponible sur une sélection de plateformes de diffusion et de distribution de musique numérique.

Ou profiter “Partition et musique”, un regard plus attentif sur le travail de Marcin Przybyłowicz (The Witcher 3: Wild Hunt), PT Adamczyk (GWENT: The Witcher Card Game, Thronebreaker: The Witcher Tales) et Paul Leonard-Morgan (Dredd, Limitless, Battlefield: Hardline), avec des musiciens collaborateurs, et comment toute la musique originale a été créée qui englobe l’atmosphère futuriste du jeu vidéo.

Cyberpunk 2077: tous les détails partagés à ce jour

En revenant aux vidéos publiées par CD Projekt RED, nous trouvons différentes clés qui couvrent des aspects importants tels que les armes, les décisions que nous pouvons prendre ou la touche RPG que Cyberpunk 2077 présente, parfaitement intégré dès le moment où nous avons créé notre personnage.

Ainsi, alors que l’histoire aura une ligne centrale commune, nous devrons choisir entre trois origines différentes: “Street Kid”, “Nomad” et “Corpo”, que l’on peut traduire par un enfant des rues, un nomade vivant en banlieue et un garçon d’entreprise, c’est-à-dire un «gros poisson». Choisissez l’une ou l’autre origine entraînera un début de jeu totalement différent.

D’autre part, il s’est également penché sur la différentes spécialisations et compétences. Nous pouvons nous concentrer sur des armes puissantes, intelligentes ou technologiques. Chacun aura ses propres avantages, et nous devons être clairs sur eux afin de les utiliser de manière optimale. Par exemple, les armes intelligentes nous faciliteront la vie en ayant des systèmes de suivi et de pistage, tandis que des armes puissantes nous permettront d’effacer plus facilement les ennemis.

Pour la bande originale du CD Projekt RED s’est appuyé groupe suédois Samurai qui, curieusement, a aussi un petit rôle dans l’histoire de Cyberpunk 2077, puisqu’il s’agit du groupe dirigé par Johnny Silverhand, un personnage joué par Keanu Reeves. Je ne vous divertis plus, profitez des vidéos.

La grande inconnue: quelle est la date de sortie de Cyberpunk 2077?

Après d’énormes retards, même après que le jeu ait obtenu la certification “or” du processus de production, ce qui signifiait essentiellement que le jeu était déjà terminé et prêt pour la production de masse, selon l’équipe de développement la dernière date d’arrivée de Cyberpunk 2077 est déjà définitive.

Et est-ce qu’en l’absence de “s’assurer que tout fonctionne bien et que chaque version fonctionne sans problème” et malgré les réticences assez justifiées que beaucoup de joueurs ont encore, si tout continue comme il se doit, Cyberpunk 2077 sera mis en vente le 10 décembre, faisant un atterrissage complet pour toutes les plates-formes avec des versions pour PC, Xbox One, PlayStation 4, Google Stadia et la nouvelle génération de consoles Xbox Series X | S et PlayStation 5.

De plus, les propriétaires des versions Xbox One et PlayStation 4 pourront profiter d’une mise à jour gratuite de Cyberpunk 2077 qui tirera le meilleur parti des plates-formes de nouvelle génération, les rapprochant de l’expérience la plus complète du jeu.