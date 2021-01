La première de Cyberpunk 2077, en dépit d’être l’un des plus attendus, a également été l’un des plus problématiques de l’étude polonaise. Après tout, cela a entraîné une série d’erreurs que les fans n’ont pas pardonnées, principalement en raison du performances de jeu sur les consoles PlayStation 4 et Xbox One. Depuis lors, le studio a publié une série de correctifs pour résoudre le problème et a cherché des solutions pour rembourser les fans mécontents.

Bien que les excuses du studio ils sont arrivés depuis le début, enfin le PDG de l’étude a voulu clarifier la situation, expliquant comment le développement s’est déroulé et, bien sûr, marquer une feuille de route pour les changements qui arriveront dans le futur et comment vont-ils faire face à la situation. Le tout avec l’intention que les joueurs aient l’expérience du jeu qu’ils attendaient vraiment.

Surtout, il demande que les développeurs ne soient pas blâmés car ils ont fait un travail merveilleux, même dans des conditions où la pression était inévitable. Il mentionne que déplacer l’échelle Night City vers le matériel de la console était tout un défi. En fait, cela indique que les tests internes n’ont pas illustré la plupart des problèmes qui se sont manifestés au lancement, indiquant qu’ils pensaient vraiment pouvoir disposer du correctif zero-day à temps.

Bien sûr, l’avenir du jeu semble plutôt bon, même si le contenu futur attendra un peu puisque la priorité de l’étude est, fondamentalement, de corriger les erreurs du jeu. Bien sûr, il affirme qu’ils empêcheront le crunch d’être présent dans les projets futurs, précisant qu’ils prendront le développement sereinement et que, actuellement, l’étude porte les solutions sans travail supplémentaire obligatoire. Tout pour Cyberpunk 2077, titre disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 et Stadia devenir ce qui était réellement promis.