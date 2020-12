Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nous approchons des derniers jours de l’année et, bien que cette étape soit généralement calme, en 2020 c’était un peu différent, depuis le début de Cyberpunk 2077, l’un des jeux les plus attendus de la génération et de ces derniers temps. Le titre a été présenté en première mondiale le 10 décembre et au Japon, il a très bien joué, mais pas assez pour faire ses débuts à la première place.

Famitsu (via Gematsu) a publié les dernières informations sur les ventes de jeux physiques et consoles, qui ont duré de la semaine du 7 au 13 décembre. Ce qui a certainement attiré le plus d’attention est l’arrivée de Cyberpunk 2077 sur le marché japonais, car il s’agissait du lancement le plus fort de la semaine lorsqu’il a vendu 104687 unités, mais étonnamment, ils n’ont pas atteint le sommet de la liste.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Cyberpunk 2077 est venu avec une certaine censure au Japon.

Un nouveau titre Konami continue de dominer au Japon

Alors, quel est le titre qui a battu Cyberpunk 2077? Si vous suivez les rapports de ventes hebdomadaires, vous savez probablement qu’un titre Konami très populaire est récemment arrivé au Japon qui a fait sensation. Nous nous référons à Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!, Un titre qui mêle mécanique Monopoly et mini-jeux et fait naviguer les joueurs sur un plateau.

Ce jeu Konami a réussi à vendre 166 774 unités, ce qui est incroyable si l’on considère que la semaine précédente, il s’était vendu à 115 884 exemplaires et a été le leader des ventes pendant près de 4 semaines consécutives.

Il est important de mentionner que Cyberpunk 2077 a fait ses débuts le 10 décembre au Japon, de sorte que seules les ventes du jeu ont été enregistrées au cours de ses 4 premiers jours sur le marché. De même, il faut également noter que le nouveau jeu Momotaro Dentetsu est un grand phénomène qui se rapproche du million d’unités physiques vendues, un chiffre déjà dépassé si l’on compte les ventes au format numérique.

La semaine dernière a été l’une des nombreuses ventes au Japon

Un autre titre qui a fait ses débuts à l’une des premières places de la liste de la semaine précédente est Puyo Puyo Tetris 2, qui a vendu 26346 unités en 4 jours, ce qui lui a valu le numéro 7.

Quant aux consoles, le système qui a retenu l’attention, comme d’habitude, est la Nintendo Switch, qui a réussi à vendre 229698 unités entre le modèle d’origine et la version Lite, qui a repris les 2 premières positions avec facilité. Apparemment, ces 2 systèmes clôtureront l’année en beauté, car il est très probable que grâce aux ventes de Noël du prochain rapport, ils dépasseront les 17 millions d’unités vendues. Juste après l’apparition des 3 consoles Sony, avec la PlayStation 4 à la barre et plus bas se trouvent les consoles Xbox.

Nous vous laissons la liste ci-dessous.

Ventes de logiciels

Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 166 772 Cyberpunk 2077 – 104 687 Animal Crossing: New Horizons – 71455 Ring Fit Adventure – 49 803 Mario Kart 8 Deluxe – 31 896 Pikmin 3 Deluxe – 30 319 Puyo Puyo Tetris 2 – 26 346 Minecraft – 25 427 Super Smash Bros.Ultimate – 22 886 Super Mario Party – 22414

Vente de matériel

Nintendo Switch – 182,364 Nintendo Switch Lite – 47,334 PlayStation 4-9096 PlayStation 5 – 9025 PlayStation 5 Digital Edition – 2031 Xbox Series X – 1186 New Nintendo 2DS LL – 528 Xbox Series S – 225 PlayStation 4 Pro – 58 New Nintendo 3DS LL – 25 Xbox One X – 20 Xbox One S – 18

Cyberpunk 2077 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X | S, PC et Google STADIA. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source