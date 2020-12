Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cyberpunk 2077 est l’un des jeux qui a suscité les attentes les plus élevées ces dernières années et connaissant la qualité que CD Projekt RED est capable d’atteindre, de nombreux joueurs ont précommandé ou acquis le titre aujourd’hui en toute confiance. Bien que la controverse ait été déclenchée avant ses débuts en raison de ses performances graphiques, la chance était déjà lancée sur le marché et la première victoire confirmée du RPG s’est produite au Royaume-Uni.

Le rapport hebdomadaire sur les ventes au Royaume-Uni, gracieuseté de GfK, est ici et cette fois, il a confirmé les grands débuts de Cyberpunk 2077 sur ce marché. Selon les informations, qui ne prennent en compte que les ventes physiques des versions PS4 et Xbox One, le nouveau jeu CD Projekt RED a été immédiatement classé comme le deuxième meilleur début de la région, battant The Last of Us: Part. II, qui était en deuxième position, et seulement en dessous de FIFA 21, un jeu qui est un monstre de vente là-bas.

En fait, les performances de Cyberpunk 2077 sur le marché étaient telles qu’il devrait être le jeu vidéo le plus vendu de la saison des vacances malgré le scandale auquel cela conduit à ce moment, précisément, dans les versions de console qui sont les plus grandes. problèmes ont jeté.

Cyberpunk 2077 triomphe au Royaume-Uni

Cyberpunk 2077 Call of Duty: Black Ops Cold War Animal Crossing: New Horizons Assassin’s Creed Valhalla FIFA 21 Just Dance 2021 Mario Kart 8 Deluxe Spider-Man: Miles Morales Minecraft (Switch) Super Mario 3D All-Stars

