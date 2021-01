Malgré le barrage massif de bugs et de bugs, et la colère des fans qui a conduit au retour massif de copies de Cyberpunk 2077, il semble que CD Projekt Red refuse de laisser les efforts de ses employés mourir avec ce jeu. Et il semble que la société polonaise continue de travailler sur le développement de un premier contenu téléchargeable gratuit, qui arriverait au cours des premiers mois de cette année.

Ceci est indiqué dans une publication de NME, qui a souligné la première mise à jour du site officiel de ce nouveau contenu, où l’on peut lire puisque le DLC arrivera à Night City “Début 2021”. Et c’est qu’en plongeant dans l’Archive Web, on peut voir qu’en effet cette page a été lancée dans la semaine du 13 décembre, en même temps que le jeu a été lancé.

Malheureusement, alors que la situation s’est normalisée un peu plus, les nombreux problèmes de date de Cyberpunk 2077 sont encore quelque chose de très récent, donc jusqu’à ce que cette date supposée soit atteinte et que nous voyions le lancement réellement effectué, la possibilité de nouveaux retards continuera d’être présente.

En fait, il ne cesse de nous étonner que, avec un jeu avec encore un besoin important de patchs, le développeur polonais a décidé de risquer d’ajouter de nouveaux contenus supplémentaires. Et en fait, parmi sa feuille de route la plus urgente figurent encore les deux correctifs que CD Projekt Red a promis pour résoudre les problèmes des versions des consoles de la génération précédente, prévus pour janvier et février.

Concernant le contenu, il est attendu que Le DLC Cyberpunk 2077 est progressivement supprimé, tout comme The Witcher 3, qui a accumulé jusqu’à 16 mises à jour gratuites publiées peu de temps après le lancement, ajoutant des améliorations cosmétiques, de nouvelles animations et quelques petites lignes de quêtes supplémentaires.

Ainsi, si de nombreux joueurs souhaitent également l’arrivée d’un mode multijoueur en ligne, pour le moment CD Projekt Red a totalement exclu l’arrivée de ce mode dans l’année en cours.