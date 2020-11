Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

CD Projekt RED est une étude qui a acquis une grande reconnaissance dans l’industrie du jeu vidéo grâce à des titres tels que Le sorceleur. Les attentes placées sur l’étude sont élevées, son prochain titre: Cyberpunk 2077, devrait être l’un des meilleurs jeux de la génération, il reste encore à voir les performances que Cyberpunk 2077 aura parmi les joueurs du monde entier, mais quelque chose de déjà C’est un fait et le jeu est un succès commercial, car il n’est pas encore disponible et il génère déjà des revenus très élevés pour l’entreprise.

Cette nouvelle provient du dernier conseil des investisseurs de CD Projekt RED (transcrit par Seeking Alpha et via GamesIndustry.biz) où le studio a évoqué la bonne réception du jeu avant même son lancement. Les données montrent que le nombre de précommandes est «visiblement plus élevé» que les précommandes de tout titre de The Witcher.

Aucun chiffre exact n’a été donné sur ces précommandes, mais il a été mentionné que les gains enregistrés au troisième trimestre témoignent de cette belle réception du jeu. Au cours de cette période, la société a enregistré une augmentation de 77,7 zł (environ 20,7 millions de dollars), “la plus forte augmentation des bénéfices différés” de l’histoire de la société.

«Tous les bénéfices que nous générons pour Cyberpunk ne sont pas enregistrés directement dans notre compte de profits et pertes. Tous sont présentés dans notre bilan en tant que bénéfices différés et nous les montrerons après le lancement du jeu “a commenté la société.

Rappelez-vous que Cyberpunk 2077 sera disponible à partir de 10 décembre sur PlayStation 4, Xobx One, PC et Google STADIA. Le titre viendra également sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S et les joueurs pourront passer à sa version de dernière génération sans frais supplémentaires.

