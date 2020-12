C’est l’image qui apparaît sur le compte Twitter du jeu

Attendez arrive à sa fin. Ce jeudi 10 décembre sera publié Cyberpunk 2077, l’un des jeux vidéo les plus attendus de ces dernières années après une longue attente qui n’a pas été exempte de quelques retards. Le jeu développé par CD Projekt RED est prêt à arriver sur PlayStation 4, Xbox One et PC et a enfin publié son bande-annonce de lancement spectaculaire.

Cyberpunk 2077 présente une histoire d’action-aventure en monde ouvert Ville de nuit, une mégalopole obsédée par le pouvoir, le glamour et la modification corporelle. Les joueurs contrôlent V, un mercenaire qui poursuit un implant unique qui lui permet d’atteindre l’immortalité. Des améliorations cybernétiques, des compétences et un style de jeu pour le personnage se développeront tout au long de l’aventure alors qu’ils parcourent un monde et découvrent une histoire dépendante des décisions.

Ce ne sera qu’en 2021 que Cyberpunk 2077 recevra sa propre version améliorée sur PlayStation 5 et Xbox Series X / S, bien que les détenteurs d’une copie du jeu de la génération actuelle pourront commencer leur aventure et profiter plus tard des améliorations grâce à un mise à jour gratuite. De même, CD Projekt RED travaille sur un mode multijoueur prometteur.

