Le lancement de Cyberpunk 2077 a été l’un des plus écrasés et c’est cela, malgré sa grande attente et que les joueurs ont montré votre envie de voir ce grand lancementMalheureusement, ils n’ont pas tout à fait trouvé la qualité réellement attendue. Depuis, l’étude s’est mêlée à toutes sortes de problèmes qui pourraient aller plus loin.

Selon derniers rapports, l’Office polonais de la concurrence et de la protection des consommateurs (UOKiK), a pris la décision de lancer une déclaration dans laquelle il propose d’aider l’étude à résoudre les problèmes, bien que cela pose également des problèmes pour l’étude et est-ce que, non seulement évalueront-ils comment ils essaient de résoudre ce problème, mais ils peuvent se terminer par une grosse amende.

Cyberpunk 2077 | CD Projekt RED

Comme indiqué, s’impliquer dans l’affaire et si le pire des cas se produisait avec un problème qui ne peut être résolu, le studio polonais ferait face à une amende importante. Combien cela pourrait-il être? Comme mentionné, ce serait une amende que pourrait atteindre 10% du revenu de la société au cours de l’année écoulée, date à laquelle elle est devenue l’une des entreprises les plus précieuses.

C’est un coup dur pour une grande entreprise, même si l’on s’attend vraiment à ce qu’elle résoudra le problème dans lequel elle a été impliquée. Mais oui, nous serons attentifs à la bonne nouvelle à venir avec Cyberpunk 2077, titre disponible sur PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, PlayStation 5 et Stadia. Une proposition vraiment intéressante dans laquelle l’avenir est beaucoup plus dangereux qu’il n’y paraît.