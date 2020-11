De nombreux joueurs ont regretté le Changement de date pour Cyberpunk 2077, un titre qui aurait finalement vu sa première le 19 novembre et qui, en raison de problèmes inattendus, a fini par changer sa date de sortie au 10 décembre. Mais la nouvelle est prête à arriver, comme le montre l’étude depuis qu’ils ont confirmé un nouvel événement pour montrer le bonne nouvelle que son titre présente.

Cyberpunk 2077 aura un nouveau Night City Wire le 19 novembre, le jour même où le titre aurait vu sa grande première. Ce sera à 18 heures ce même jour et sur cela nous aurons un événement complet axé sur Johnny Silverhand, le personnage joué par Keanu Reeves et qui, à ce jour, est resté un parfait inconnu pour de nombreux joueurs.

Grâce à ce nouveau programme, nous pourrons voir plus de détails sur la musique du jeu et l’histoire du personnage. Bien que oui, nous devrons attendre un peu plus longtemps savoir exactement ce qu’ils vont montrer depuis que l’entreprise a confirmé qu’il y aura beaucoup d’informations dont, pour le moment, ils n’ont pas précisé ou montré un petit indice pour se faire une idée.

Attention, nous savons que Cyberpunk 2077 verra enfin le jour le 10 décembre à PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, PlayStation 5, Stadia et GeForce Now. C’est l’une des propositions les plus intéressantes pour les joueurs et qui apporte avec elle une grande révolution pour les joueurs, à la fois en termes de son histoire et de ce que promettent sa jouabilité et sa personnalisation.