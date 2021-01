Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Plusieurs mois avant que Cyberpunk 2077 ne fasse ses débuts, CD Projekt RED a clairement indiqué que Johnny Silverhand, le personnage joué par Keanu Reeves, ne serait pas une option de romance dans le RPG. Si vous y avez déjà joué, il est fort probable que vous compreniez pourquoi les choses sont comme ça; Cependant, cela n’a pas empêché les moddeurs de se mettre au travail pour pouvoir dormir avec ce personnage.

Obtenez Cyberpunk 2077 sur Amazon Mexique:

En tant que compte Eurogamer, un utilisateur Nexus Mods connu sous le nom de Catmino a publié plusieurs fichiers et un tutoriel complet sur ce site. L’objectif est d’enseigner à la communauté comment changer le modèle des personnages ayant un intérêt romantique – comme Judy ou Panam – pour celui de Johny Silverhand. Il est également possible de le faire avec des modèles du joytoy (les travailleuses du sexe du monde de Cyberpunk 2077).

De nombreux joueurs n’ont pas résisté à la tentation et ont décidé de profiter du travail de ce moddeur pour que son personnage puisse avoir une relation amoureuse avec Johnny Silverhand ou simplement coucher avec lui. Bien que le mod ne soit pas parfait, c’est le plus proche de la grande majorité d’un couple de Keanu Reeves.

Dans la vidéo suivante, vous pouvez avoir une idée de l’apparence du mod en action:

T-shirts officiels LEVEL UP sont là – OBTENEZ LE VÔTRE ICI

Un mod qui ouvre beaucoup de possibilités, mais pas sans fin

Alors que beaucoup utilisent le mod pour réaliser leur fantasme d’être en couple avec Johnny Silverhand, la réalité est qu’il offre beaucoup plus de possibilités.

Ce qui se passe, c’est que c’est une méthode qui vous permet de modifier le modèle de presque tous les personnages de Cyberpunk 2077. Cela signifie que vous pouvez avoir une romance avec la majorité des personnes qui ont marché sur Night City.

En d’autres termes, si vous voulez voir à quoi ressemblerait une nuit de passion avec l’effrayant Adam Smasher, vous pouvez. Bien sûr, gardez à l’esprit que cela ne change que les modèles, donc les animations et les voix restent les mêmes. En fin de compte, cela se traduit par des combinaisons quelque peu dérangeantes ou simplement comiques.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Fais attention! Un nouveau bogue dans le patch Cyberpunk 2077 empêche l’histoire de continuer

Ne soyez pas excité en pensant qu’avec cela, vous pouvez voir ce que ce serait de passer la nuit avec Hideo Kojima ou d’autres célébrités qui ont de brèves apparitions dans Cyberpunk 2077. Ce qui se passe, c’est qu’ils sont programmés de manière à provoquer bogues lors du remplacement par d’autres caractères. C’est donc quelque chose qui ne se réalisera pas pour le moment.

«J’ai beaucoup de changements de personnages que je n’ai pas publiés car ils ont des bugs; Kojima en fait partie », a déclaré Camino à Eurogamer. «Kojima est l’un de ceux qui n’ont qu’une seule apparence dans le nom et ce qui aggrave les choses, c’est qu’il est appelé ‘défaut’, tandis que l’apparence la plus courte d’un joytoy est ‘_ow_poor_01’. En termes simples, Kojima n’est pas une option pour changer le modèle d’un joytoy. La meilleure option pour lui serait un autre personnage qui n’apparaît qu’une seule fois et évidemment appelé default ou quelque chose de plus court. C’est si on voulait jouer sans qu’il disparaisse de certaines scènes ».

Et pour vous, que pensez-vous de ce genre de mods? Est-ce que c’est quelque chose que vous pensez qu’il vaut la peine d’installer pour rire? Dites le nous dans les commentaires.

Cyberpunk 2077 est disponible pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce RPG si vous cliquez ici.