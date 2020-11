Si il y a quelques jours le live CD Projekt RED nous laissait sans voix montrant la ville de Night City et même l’histoire de certains des personnages les plus influents, il est maintenant temps de continuer à se rapprocher un peu plus de cette belle proposition. A cette occasion, nous avons l’occasion de voir le grande ville de nuit avec raytracing et fonctionnant sur PC.

Bien sûr, à la fois dans la vidéo et dans les captures, nous pouvons voir le jeu fonctionner avec la meilleure qualité possible. C’est-à-dire comment les joueurs qui finiront par utiliser la 4K, les options graphiques dans Ultra et même la technologie RTX le verront. Tout cela pour que les joueurs puissent profiter toutes sortes d’effets depuis, dans Cyberpunk, le lancer de rayons affectera tous les types de surfaces.

Bien sûr, ce n’est pas la seule nouvelle que l’équipe a confirmée, mais à travers un message sur les réseaux sociaux, l’un des responsables de la communication de l’entreprise, Marcin Momot, a indiqué que Les graphiques AMD ne pourront pas utiliser cette technologie de lancement. Bien sûr, ils y travaillent déjà, mais il faudra un peu plus de temps pour le voir en action. Pour lui, dans vos spécifications mises à jour nous voyons que AMD n’est pas présent, bien que dans le futur cela changera.

En attendant, nous vous rappelons que Cyberpunk 2077 sera disponible le 10 décembre à PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, PlayStation 5, Google Stadia et GeForce Now. Une proposition surprenante dans laquelle on retrouve un fantastique RPG plein de détails, toutes sortes de décisions et, bien sûr, une histoire que nous écrirons nous-mêmes.