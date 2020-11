Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Il ne reste que deux semaines avant la première de Cyberpunk 2077 ce 10 décembre et tout indique que son lancement ne sera plus retardé. Nous sommes sur le point de pouvoir explorer les rues et les coins de Night City, ce qui nous prendra beaucoup de temps à jouer selon un employé de CD Projekt RED, qui a montré la longue durée que pouvait avoir le titre.

Grâce aux grandes dimensions de son monde ouvert, on s’attend à ce que Cyberpunk 2077 est un jeu qui offre de nombreuses heures de divertissement, ce dont on n’a pas parlé dans le titre. Aucun exécutif ou membre de CD Projekt RED a fait référence au temps de jeu en Cyberpunk 2077, jusqu’à présent que le responsable de l’assurance qualité de l’étude, Łukasz Babiel, a montré que les aventures de Night City peuvent offrir des centaines d’heures de jeu.

Cette information a été partagée par le membre de l’étude sur son compte Twitter, dans le tweet posté, le membre de l’étude polonais a comparé deux images de son départ de Cyberpunk 2077. Dans le premier, vous pouvez voir qu’il emprunte l’un des 3 chemins proposés par le jeu, le chemin Nomad et dans le second, vous voyez qu’il a déjà 176 heures de jeu.





Quelque chose d’étonnant si l’on considère que le développeur n’a pas complètement terminé le jeu, puisqu’il a des choses à découvrir.

Comme expliqué Babiel, a pris son temps, en plus de préciser que c’est son jeu au niveau le plus difficile, il utilise donc plus de techniques furtives, pille tout ce qui est possible et profite de toutes les fonctionnalités offertes par le jeu.

Le temps de jeu peut varier en fonction de chaque joueur, nous n’allons pas tous au même rythme, mais les données partagées par Babiel nous aident à nous donner une idée du temps de jeu qu’il peut offrir. Cyberpunk 2077, en particulier pour les joueurs qui aiment profiter de toutes les fonctionnalités du jeu

