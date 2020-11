Les joueurs attendent avec impatience l’arrivée de l’un des titres qui espère être le jeu de la génération. Son ambition, sa proposition et ses grandes nouveautés sont quelques-unes des caractéristiques que beaucoup sont hâte de voir en direct et en direct et pour lequel un compte à rebours a commencé qui prendra fin le 10 décembre. Par conséquent, en fonction du jour où la première du jeu devait vraiment avoir lieu, la société a partagé le cinquième Épisode centré sur Cyberpunk 2077.

Au cours de ce direct, nous avons pu apprendre de nombreux détails intéressants sur Cyberpunk 2077 et Johnny Silverhand, le personnage joué par Keanu Reeves. Il nous a montré son action, il nous a appris à quel point il sera très présent dans notre histoire et, bien sûr, il nous a laissé voir une petite partie de tout ce que nous vivrons avec lui tout au long de notre aventure.

Bien sûr, en plus d’avoir la présence de Keanu Reeves, nous avons également eu l’opportunité de profiter de belles propositions enseignant le gameplay et, bien sûr, l’arbre de compétences que nous pouvons explorer. Sans aucun doute, nous aurons des décisions et même des passe-temps dont nous pouvons tirer le meilleur parti pour explorez le monde de Night City au maximum.

Cyberpunk 2077 enfin sortira le 10 décembre sur PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, PlayStation 5, GeForce Now et Stadia. C’est l’une des propositions les plus spectaculaires que cette génération nous présentera, avec un monde grand ouvert et toutes sortes de propositions très intéressantes. Nous avons donc devant nous une proposition incroyable à apprécier des créateurs de The Witcher.