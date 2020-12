Le nouveau patch 1.05 de Cyberpunk 2077 s’améliore beaucoup sur PS4 et One

C’était attendu dans quelques jours, mais CD Projekt Red a publié la nouvelle mise à jour pour Cyberpunk 2077 hier soir. Le studio avait déjà annoncé l’arrivée de cette nouvelle mise à jour, mais sans date précise, après cela, il y aura deux autres mises à jour préparées pour après les vacances, en particulier pour janvier et février.. Le patch 1.05 de Cyberpunk 2077 arrive pour apporter des solutions aux problèmes les plus importants et à ceux qu’il est le plus nécessaire de corriger.

Qu’apporte ce patch?

Cyberpunk 2077 est mis à jour vers la version 1.05 sur PlayStation 4 et Xbox One. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu’il faut, nous vous laissons le lien sur la page officielle, mais nous vous dirons quand même le plus important dans une liste d’améliorations:

Visuel:

Correction d’un problème d’affichage de l’image de Delamain au-dessus de l’appelant actuel pendant les appels téléphoniques. La bouche de V ne reste pas ouverte après avoir pénétré dans la serrure spatiale dans Où est mon esprit. Correction de certains problèmes de superposition de l’interface utilisateur. V semble plus modeste dans l’aperçu de l’inventaire après l’assemblage semestriel;) Les PNJ apparaissent plus rapidement dans la zone de quête pendant Stadium Love. Cela a ajouté de la chaleur au HDR. Correction de PNJ posant sur T dans une activité de crime organisé suspect: Dites simplement non et Gig: Marchandise chaude. Correction d’un problème où, après une danse cérébrale, il était possible de rester bloqué en vue à la troisième personne sans tête. Les icônes de silencieux ne sont plus affichées sans une image dans l’inventaire. Diverses améliorations de stabilité, y compris des corrections de bogues.

Spécifique pour les consoles:

Amélioration de la netteté de l’image avec l’aberration chromatique et le grain de film activés. Les paramètres ne doivent plus être réinitialisés par défaut après le redémarrage de plusieurs sessions de jeu. Correction de problèmes visuels survenus lors de la transition entre The Heist et Love Like Fire. Correction de l’apparence de divers véhicules. Entrer en combat alors que Synaptic Accelerator est actif ne se termine plus sur la barre de santé du joueur qui ne s’affiche pas. Le jeu ne cesse plus de répondre lors de la déconnexion d’un profil lorsque le message de déconnexion du contrôleur est visible. La demande de consentement de télémétrie apparaîtra à nouveau en raison d’un problème précédent de réinitialisation des paramètres. Correction d’un problème où il était possible de tomber dans la cage d’ascenseur dans Megabuilding H8 dans Automatic Love.

Nous vous rappelons que Cyberpunk 2077 est déjà disponible pour PS4, Xbox One et PC, mais en raison de la mauvaise qualité de lecture du titre, la société Sony elle-même a remboursé l’argent aux utilisateurs du PS Store. Depuis sa sortie, le jeu CD Project Red n’a cessé d’être impliqué dans la polémique sur les bugs et erreurs dans les versions console. Le studio a déjà publié deux correctifs, mais les grandes mises à jour arriveront en 2021 dans le but d’améliorer encore l’expérience.

▪ Date de sortie: 12/10/2020