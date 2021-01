Version 1.1. Cyberpunk 2077 maintenant disponible

Après des semaines de controverse pour avoir été publié plein d’erreurs, CD Projekt RED a publié la version 1.1 de Cyberpunk 2077, la première mise à jour majeure du jeu désormais disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Un certain nombre d’améliorations de stabilité ont été apportées grâce à ce patch majeur, promettant de poursuivre ce travail dans le patch 1.2 et d’autres mises à jour qui arriveront tout au long de l’année. Tel est le travail à faire que le DLC du jeu arrivera plus tard que prévu.

Seulement dans la stabilité, ont été faites améliorations de l’utilisation de la mémoire sur différents systèmes de jeu: personnages, interactions, navigation, vidéos Bink, végétation, effets laser, mini-carte, gadgets, IA, trafic, système de dommages environnementaux, problèmes liés au GPU … Le développeur a également corrigé un grand nombre de des erreurs survenues dans les missions de jeu ou des erreurs surprenantes telles que la mauvaise apparence des voitures sur le crime signalé: Bienvenue à Night City.

Savoir plus: La version de Cyberpunk 2077 pour PS5 et Xbox Series X prendra plus de temps à arriver que prévu

Bien que nous regrettions de ne pas avoir reçu de nouveau contenu jouable pour Cyberpunk 2077, au moins il semble qu’avec ce patch, le titre vise à améliorer votre expérience de jeu. Vous pouvez voir toutes les actualités de la mise à jour dans les notes de patch.

▪ Date de sortie: 12/10/2020