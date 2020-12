Le lancement de Cyberpunk 2077 est très critiqué tant dans la presse que sur les réseaux sociaux. Les joueurs se moquent des mèmes sur l’état du jeu après son lancement et des problèmes qu’il rencontre sur les consoles de la génération précédente. Le nouveau jeu CD Project Red a de nombreux bugs, plantages qui vous empêchent de profiter de l’expérience de jeu, mais il y a quelques heures, le studio vient de publier une mise à jour de 17 Go pour Xbox One, PS4 et PC.

Le cas de la console de base PS4 a donné beaucoup plus à parler depuis que les problèmes que Cyberpunk 2077 a à la fois avec le framerate et la résolution atteinte par le jeu ont été analysés. Cependant, CD Projekt Red a récemment publié la mise à jour 1.04 sur toutes les plates-formes, y compris le PC, ce qui améliore certains problèmes que les joueurs se rencontrent.

Patch 1.04

Grâce à son site officiel, le studio polonais a introduit dans la version 1.04 de Cyberpunk 2077 concernant les problèmes dans les missions bloquées, les comportements de certains PNJ, CD Projekt Red a introduit des améliorations de stabilité et de performances du Jeu. Ces améliorations, en particulier pour les versions de base des consoles PS4 et Xbox One, ont été corrigées:

Missions

Comment jouer

Correction de l’aperçu dans la fabrication d’armes.

Visuel

Pop-in pour une apparence réduite du véhicule.

Le passage de la perspective à la première personne à la perspective à la troisième personne dans un véhicule a été accéléré.

Correction de problèmes avec des animations manquantes pour les PNJ lors de missions majeures pendant les cinématiques.

Performance et stabilité

Amélioration de la stabilité, y compris diverses corrections de bogues.

Diverse

-L’effet du flash sur les danses cérébrales a été modifié pour réduire le risque d’induire des symptômes épileptiques. L’effet a été adouci et les flashs ont été réduits en fréquence et en amplitude.

-Les chansons protégées par des droits d’auteur dans le jeu ont été supprimées de manière incorrecte avec la fonction «Désactiver la musique protégée par des droits d’auteur» activée.

Spécifique au PC

Changer la langue par défaut dans les paramètres du jeu la définit désormais correctement sur la langue de votre client Steam.

Spécifique à la console

Amélioration de la qualité des reflets sur Xbox One et PlayStation 4 pour éliminer l’effet de bavure.

Correction du succès “The Wasteland” qui restait bloqué à 97% après avoir terminé toutes les missions pertinentes dans The Badlands sur Xbox.

Correction d’un problème où PT-BR VO manquait pour les joueurs Xbox en Amérique.

Dans ce RPG à la première personne, nous prenons le contrôle de V, un tireur (ou étui) qui décroche enfin un bon contrat. Petit à petit, vous exécuterez des commandes pour grandir et gagner en réputation. Le jeu se distingue par le nombre d’options et la variété des possibilités qui existent lors de la résolution des différentes missions, ainsi que par la conséquence des actions du joueur.

▪ Date de sortie: 12/10/2020