Il cyberpunk 2077 première Cela n’a pas été autant de joueurs attendus. Après tout, les performances ont laissé beaucoup à désirer dans les versions de console et les bugs ont fait que l’expérience n’est pas aussi satisfaisante que prévu. Par conséquent, l’entreprise travaille dur pour que les correctifs arrivent et que l’expérience soit encore mieux que prévu.

Si la version 1.05 du jeu est sortie récemment, elle vient maintenant il est temps d’installer 1.06. Grâce à cela, Cyberpunk 2077 apporte une solution au problème de corruption des jeux sauvegardés. Bien sûr, ce n’est pas la seule erreur qu’ils résolvent, mais l’étude a indiqué qu’il existe d’autres correctifs et diverses améliorations dans chacune des versions dans lesquelles le jeu est disponible.

Ce patch a un poids approximatif de 16,87 Go Et bien que son plus grand changement soit la résolution des problèmes de jeu, il a également un certain nombre d’améliorations pour les performances de la console. En fait, il y a une plus grande stabilité et même une amélioration de la gestion de la mémoire des versions de console. Cela réduit le nombre de plantages que de nombreux joueurs ont subis.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Stadia et GeForce Now. C’est une proposition ambitieuse dans laquelle nous voyagerons vers un avenir dystopique où il y a plus de secrets qu’il n’y paraît. Tout cela en découvrant les détails alors que nous explorons Night City, le monde imposant dans lequel toute l’action sera centrée.