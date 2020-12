Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cyberpunk 2077 a fait ses débuts avec plusieurs problèmes, mais il a également attiré l’attention sur le fait que cela pourrait constituer un danger pour les personnes épileptiques. Heureusement, CD Projekt RED n’ignore pas ces situations et a déjà publié le premier patch pour le jeu.

Disponible sur PC et PlayStation 4, le nouveau patch pour Cyberpunk 2077 réduit le pré-effet aux séquences Braindance. Ceci en abaissant la fréquence et l’amplitude des éclairs lumineux qui apparaissent à l’écran et qui peuvent représenter un danger pour les personnes épileptiques.

D’autre part, la mise à jour corrige également quelques bugs et problèmes du CD Projelkt RED RPG. Par exemple, éliminez les bogues qui vous empêchaient de terminer certaines quêtes; De plus, il réduit le pop-in du véhicule et améliore la stabilité. D’un autre côté, cela empêche également un bogue qui faisait jouer les chansons protégées par le droit d’auteur même lorsque les chansons protégées par le droit d’auteur étaient désactivées.

Il est important de noter que cette mise à jour est également en route vers la version Xbox de Cyberpunk 2077. Cela dit, vous devrez attendre un peu plus longtemps pour qu’elle soit disponible.

Vous pouvez consulter toutes les dernières notes de mise à jour pour Cyberpunk 2077 ici.

Cyberpunk 2077 est désormais disponible pour PC, PlayStation 4 et Xbox One. Nous vous rappelons que vous pouvez y jouer sur des consoles nouvelle génération grâce à la rétrocompatibilité, mais l’amélioration de ce matériel arrivera jusqu’en 2021. Vous pouvez en savoir plus sur cette version en cliquant ici.