Le seul chemin que CD Projekt RED a pour le moment est d’aller de l’avant et plus tôt il sera en mesure d’améliorer l’expérience Cyberpunk 2077, plus vite la controverse et les doutes se dissiperont. Il est clair que le jeu a besoin de changements urgents et aujourd’hui une nouvelle mise à jour a été publiée qui agit dans différentes sections sur les consoles et le fera bientôt pour PC.

Il y a quelques instants, l’équipe de développement de Cyberpunk 2077 a annoncé la sortie du nouveau patch qui rend le jeu version 1.05 et qui comporte plusieurs améliorations qui devraient avoir un impact immédiat sur l’expérience de jeu. Selon les informations contenues dans les notes de patch, il y a des améliorations dans des situations spécifiques dans les missions. Aussi, en termes de gameplay, les temps de réaction des PNJ lors de la mise à couvert ont été améliorés, ainsi que le nombre de tirs pour tuer un civil en situation de combat.

Le correctif 1.05 est maintenant disponible sur les systèmes Xbox et Playstation! La version PC suivra bientôt.

Voici la liste complète des changements: https: //t.co/445ZFw42Ib pic.twitter.com/0h0GaYm1Z0 – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 19 décembre 2020

D’un autre côté, en termes de performances et de stabilité, CD Projekt RED rapporte que des changements ont été appliqués qui devraient mettre fin à de nombreux plantages qui se produisent pendant l’expérience de jeu.

Pour les PC, la mise à jour 1.05 de Cyberpunk 2077 optimise l’utilisation des processeurs AMD Ryzen 8, 12 et 16 cœurs. De plus, pour PS4 et Xbox One, des travaux ont été effectués sur les améliorations visuelles et la correction des détails dans diverses situations.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives.

