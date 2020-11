L’une des nouvelles les plus pertinentes que le monde des joueurs a reçues en 2019 était la révélation de la date de sortie de Cyberpunk 2077. Le jeu vidéo dans lequel il apparaîtra également Keanu Reeves arriverait initialement au cours des derniers jours d’avril de cette année, Mais la pandémie a compliqué le travail des développeurs.

Puis la première s’est déplacée en septembre et à nouveau en novembre, laissant à tout le monde l’attente si nous pouvons y jouer bientôt. Bon, il semble qu’on attendra encore un peu puisque les créateurs du jeu ont annoncé queLa sortie du jeu sera retardée de quelques jours supplémentaires. Et si tout se passe bien, il arrivera avant la fin de cette année.

‘Cyberpunk 2077’ retardé de 21 jours

Septembre dernier, CD Projekt Red a annoncé que la date de sortie de Cyberpunk 2077 Il a été convenu pour le 19 novembre prochain. Pourtant, quelques semaines avant que le jour ne vienne, le développeur reporte à nouveau le lancement.

Par un communiqué de presse sur les réseaux sociaux, le programmeur Adam Badowski et le fondateur de CD Projekt Red Marcin Iwinski, a annoncé que la sortie du jeu vidéo sera retardée de 21 jours, il sera donc disponible pour les plates-formes et les consoles jusqu’au 10 décembre prochain.

“Il y a probablement beaucoup d’émotions et de questions dans votre tête, alors tout d’abord, veuillez accepter nos humbles excuses”lit le message Twitter. Adam et Marcin précisent que le plus grand défi auquel ils ont été confrontés ces derniers mois est au développement de neuf versions différentes du jeu et à le tester correctement, tout en s’abritant à la maison en raison de la pandémie.

Ces versions sont celles qui ont été essayées pour démarrer Xbox One, One X, Xbox Series et Series X, Playstation 4, PS4 Pro et PS5, ordinateur, Google Stadia. «Nous devons nous assurer que tout fonctionne correctement et que chaque version fonctionne sans problème», ajoutent les développeurs.

Le jeu était déjà certifié ‘Gold’

Les dirigeants de CD Projekt Red ils ont également rappelé aux fans que si Cyberpunk 2077 Je l’avais déjà Certificat d’or -c’est-à-dire que le jeu était pratiquement terminé pour être copié sur disques et plates-formes-, ils n’ont pas arrêté de mettre à jour certains détails pour que l’expérience des joueurs est meilleure.

“Cela ne veut pas dire que nous avons arrêté de travailler sur le jeu et surmonté la barrière de qualité. Au contraire, c’est le moment où d’autres améliorations sont apportées pour qu’il puisse ensuite être distribué … “Adam et Marcin disent dans leur déclaration.

Synopsis du jeu

L’histoire de Cyberpunk 2077 rassemble le meilleur de ce genre de science-fiction. Votre personnage sera un mercenaire connu sous le nom de ‘V’, à la recherche de un implant corporel qui donne soi-disant l’immortalité à la personne qui le possède.

Les aventures de notre protagoniste auront lieu Night City, une immense ville futuriste dirigée par toutes sortes de Les bosses de la technologie, les gangsters et les rebelles qui, comme vous, cherchent à améliorer leur corps cybernétique. Et ils n’hésiteront pas à se débarrasser de vous. Consultez la bande-annonce ici et, une fois de plus, espérons que sa sortie ne sera pas retardée à nouveau. Nous voulons déjà y jouer!

