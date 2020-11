On dit bientôt, mais après sept ans de développement, Cyberpunk 2077 C’est l’un des jeux les plus attendus du reste de l’année. Avec une nouvelle génération de consoles récemment inaugurée, vous attendez déjà son grand lancement le 10 décembre, CD Projekt RED continue de mettre ses dents dans la communauté en montrant plus de détails grâce à son Night City Wire. Dans le dernier chapitre, nous avons pu voir un nouveau gameplay et deux bandes-annonces avec lesquelles plus d’informations sur le personnage de Johnny Silverhand ont été révélées.

Cyberpunk 2077 sera disponible sur PS4, Xbox One, PC et sera compatible avec les consoles de la génération actuelle. Les joueurs PlayStation ou Xbox n’auront qu’à se soucier de l’achat du titre, mais les utilisateurs de PC ont besoin d’un système qui leur permet d’exécuter le jeu. C’est pourquoi il y a quelques mois les exigences minimales et recommandées ont été annoncées et, loin de penser que nous aurons besoin d’un PC NASA, le jeu est capable de se déplacer dans une équipe des plus modestes.

Cependant, même si les exigences se sont révélées étonnamment faibles, les développeurs ont mis à jour ces données pour des machines beaucoup plus puissantes. La nouvelle liste des spécifications PC a été publiée via Twitter et présente tous les détails pour les joueurs qui souhaitent courir. Cyberpunk 2077 en haute ou ultra qualité.

Exigences pour jouer en haute qualité

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits

Processeur: Intel Core i7-4790K / AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12 Go

Graphiques: RTX 2060 / Radeon RX 5700 XT

Stockage sur disque dur: SSD de 70 Go

Conditions requises pour jouer en qualité Ultra

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits

Processeur: Intel Core i7-4790K / AMD Ryzen 5 3600

Mémoire RAM: 16 Go

Graphiques: RTX 2060S / AMD Radeon RX 6800 XT

Stockage sur disque dur: SSD de 70 Go